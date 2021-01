Verkehrschaos am Schafreuter

Die Straße zum Schafreuter in Lenggries war am Sonntag so zugeparkt, dass sie teilweise nur noch einspurig befahrbar war. Der Tölzer Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) hat sich am Montagnachmittag deshalb mit den Polizeichefs aus dem südlichen Landkreis getroffen. Außer weiter fleißig Strafzettel zu verteilen, könne man aber nicht viel tun, sagt er. Wenn die Rettungswege blockiert seien, dann könne man auch abschleppen. Aber 300 Autos auf einmal wegschaffen, "so viele Abschleppunternehmen haben wir hier in der Region gar nicht".

Mit Bezug auf die Infektionsschutzverordnung die Anfahrtswege zu sperren, sei auch keine Option. Die Schneeschuhwanderer und Tourengeher würden sich am Berg schließlich gut verteilen, "das ist nicht wie beim Après-Ski", so Niedermaier. Der Landrat weist aber auch noch einmal auf seinen Vorschlag einer Kontingentierung hin. Bei der Seiser Alm in Südtirol, am Grimsel in der Schweiz oder am Pragser Wildsee werde es schon erfolgreich vorgemacht. "Da gibt es dann 3000 Parkplätze - und wenn die voll sind, dann ist zu", erklärt Niedermaier. In Deutschland ist eine solche Straßensperrung verfassungsmäßig aber nicht vorgesehen. Und einfach neue Parkplätze ins Naturschutzgebiet zu bauen, damit sei auch niemandem geholfen.

Verantwortlich für den enormen Ausflugsverkehr am Wochenende waren vor allem zwei Faktoren: Zum einen war der Landkreis Miesbach mit seinen beliebten Zielen wie dem Tegernsee oder dem Schliersee am Wochenende coronabedingt für Erholungssuchende noch gesperrt. Zum anderen fallen in der Schafreuter-Region momentan die Ausweichparkplätze in Hinterriß aus. Hinterriß liegt nämlich schon auf österreichischer Seite. Wer dort parkt, muss nach seiner "Wiedereinreise" nach Deutschland theoretisch erst einmal in Quarantäne. veca, zif