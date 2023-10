Geehrt werden deutschsprachige Autorinnen und Autoren, "die herausragende schriftstellerische Werke mit zeitkritischen Zügen veröffentlicht haben". Die Preisverleihung findet am 23. Februar 2024, dem 125. Geburtstag von Erich Kästner, in der Internationalen Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg in München statt. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.

In der Jurybegründung heißt es: "In der Brillanz und dem Einfallsreichtum seiner Sprache, seinem souveränen und habituellen Einsatz von Komik und Humor, der Reflexion menschlicher Ängste und Nöte, in der engen Bindung seines Lesepublikums zeigt sich eine weitläufige Verwandtschaft zum Namensgeber dieses Preises. Wolf Haas erhält daher den Erich Kästner Preis für sein immer überraschendes und sprachlich funkelndes Gesamtwerk."

Der studierte Germanist und frühere Werbetexter hat sich zunächst als Krimiautor einen Namen gemacht; die Reihe um den schrulligen Ermittler Simon Brenner erreicht ein Millionenpublikum (zuletzt "Müll") und wurde zum Teil erfolgreich verfilmt (mit Josef Hader in der Hauptrolle). Mit genrefreien Romanen wie "Das Wetter vor 15 Jahren" (2006), "Verteidigung der Missionarsstellung" (2012) oder "Junger Mann" (2018) hat sich Haas formal, sprachlich und inhaltlich sehr experimentierfreudig gezeigt und immer wieder überrascht.

Für sein komplexes Werk wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bremer Literaturpreis und dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Mit "Eigentum", seinen Anfang September 2023 im Hanser Verlag erschienenen Mutter-Erinnerungen, hat es Haas auf die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2023 geschafft.

Der Erich Kästner Preis für Literatur wird seit 1979 in unregelmäßigen Abständen von der Erich Kästner Gesellschaft vergeben. Vor Wolf Haas wurden Peter Rühmkorf (1979), Loriot (1984), Robert Gernhardt (1999), Tomi Ungerer (2003), Andreas Steinhöfel (2009) und Felicitas Hoppe (2015) geehrt.