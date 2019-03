29. März 2019, 15:06 Uhr Flüchtlingsunterkünfte Sechs Menschen, ein Zimmer, 3000 Euro

Nur zwei Stühle für alle: Abdullah und Hasra Sheikh Mohamad leben mit vier Kindern in einem Zimmer.

Familie Sheikh Mohamad lebt seit zwei Jahren in München in einer Notunterkunft - wie viele Geflüchtete auf engstem Raum. Doch für die winzigen Zimmer zahlt die Stadt horrende Preise.

Von Sara Maria Behbehani

Die Sheikh Mohamads leben in einem einzigen Zimmer. Ein Tisch steht dort, ein Schrank und eigentlich sechs Betten, für jedes Familienmitglied eines. Anders ist die Situation bei den Stühlen, denn davon haben die Sheikh Mohamads nur zwei erhalten. Von den beiden Backöfen funktioniert einer nicht, von acht Herdplatten wird nur die Hälfte warm.

Zwei Monate lang kam aus den Hähnen im Gemeinschaftsbad nur kaltes Wasser. Ein Regal für Geschirr oder Lebensmittel fehlt. Aus dem Lattenrost seines Bettes hat Vater Abdullah Sheikh Mohamad notdürftig einen weiteren Tisch gebaut, damit die Sachen nicht auf dem Boden liegen. Er und seine Frau schlafen dafür nun auf Matratzen auf dem Boden. In diesem Zimmer in einer Unterkunft für Wohnungslose an der Dachauer Straße leben die Sheikh Mohamads nun schon seit zwei Jahren. Dafür bezahlt die Stadt 3000 Euro. Im Monat.

Das Schicksal der Familie, die 2012 aus Aleppo in die Türkei und 2017 weiter nach Deutschland geflohen ist, zeigt ein sehr grundsätzliches Problem in München. Wohnraum ist knapp in Deutschlands teuerster Großstadt, die Mieten sind hoch. Auf dem angespannten Wohnungsmarkt finden schon Normalverdiener nur schwer eine neue Bleibe.

Für eine Flüchtlingsfamilie mit vier Kindern ist das nahezu aussichtslos. Fast genauso schwer tut sich auch die Stadt damit, geeignete Notunterkünfte zu finden. Oft muss sie einfach nehmen, was ihr angeboten wird - zu deutlich überteuerten Preisen. Dieses System ist umstritten, wurde immer wieder kritisiert - geändert hat sich bislang aber nichts.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl spricht von einer "unheiligen Allianz" zwischen Betreibern von Unterkünften und Kommunen. Es ist nicht gerade günstig, was die Behörden für einen Platz investieren müssen: "Im Durchschnitt zahlt die Stadt 500 Euro pro Person", erklärt Richard Schlickenrieder vom Amt für Wohnen und Migration. Die Kosten für die Beherbergungsbetriebe seien aus mehreren Gründen höher als die Preise auf dem regulären Wohnungsmarkt. "Das liegt am Personaleinsatz, am laufenden Bauunterhalt und an dem Risiko, das ein Betreiber eingeht, da wir nur die belegten Plätze zahlen", sagt Schlickenrieder.

Vor allem ehrenamtliche Flüchtlingshelfer kämpfen dafür, dass sich die Zustände in den Unterkünften verbessern. Die Sheikh Mohamads haben in Irmela Strohhacker und Nazime Sayli zwei Fürsprecherinnen gefunden. Doch auch die beiden Frauen konnten bisher wenig bewegen. Denn selbst erfahrene Helfer verlieren sich schnell im Dschungel der Vorschriften, die ein selbstbestimmtes Leben der Geflüchteten sehr schwierig machen.

Der Familie wurde etwa vom Hausmeister der Wasserkocher genommen und ein gespendetes Regal musste wieder weg - unter anderem aus Brandschutzgründen. "Als Betreiber muss ich doch froh sein, wenn eine Familie Ordnung schaffen will", sagt Strohhacker. Sie habe das Gefühl, dass das Unternehmen - Puls M - gar nichts verändern wolle, sagt Nazime Sayli. Dass es sich an Richtlinien festhalte, in denen es nicht um das Wohl der Menschen gehe. "Deswegen müssen wir die Missstände sichtbar machen."