In einem Männerwohnheim im Stadtteil Sendling soll ein 75-Jähriger am Montagmorgen versucht haben, einen vier Jahre jüngeren Mitbewohner umzubringen. Nach Polizeiangaben ging der Tat ein Streit zwischen den beiden Männern voraus. Der Tatverdächtige hat laut Polizei eine langjährige Haftstrafe wegen eines in den 70er-Jahren im Raum Nürnberg von ihm verübten Mordes abgesessen und war vor einigen Jahren frei gekommen.