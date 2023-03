Von Martin Bernstein

"Ich würde niemals wieder zur Polizei gehen", sagt die junge Frau. Dreieinhalb Jahre ist es her, dass die Münchnerin in Tunesien, der Heimat ihrer Mutter, vergewaltigt wurde. Nach einem Clubbesuch. Katja Lanter, die in Wirklichkeit anders heißt, aber darum gebeten hat, ihren tatsächlichen Namen nicht zu nennen, ist zur Polizei gegangen, in München. Und ins Krankenhaus. Zu Anlaufstellen für die Opfer sexualisierter Gewalt. Und zur Staatsanwaltschaft. Katja Lanter hat alles getan, was man tun kann.