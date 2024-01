Als Tochter türkischer Eltern in Berlin aufgewachsen, hat sich Defne Şahin früh der Musik verschrieben. Schon mit fünf lernte sie Klavier und sang im Kinderchor, später im Schulchor. Dann studierte sie am Berliner Jazz-Institut, bevor sie ihre Flügel ausbreitete: Eine Zeit lang lebte, lernte und spielte sie in Barcelona und Salvador da Bahia, dann in Istanbul, um schließlich in New York an der berühmten Manhattan School of Music bei Theo Bleckmann und Gretchen Parlato ihren Master zu machen.