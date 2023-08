Ein hochbetagter Autofahrer hat in Ismaning an einem Tag mehrere Unfälle verursacht. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch rammte der über 90-Jährige mit seinem BMW mehrere Fahrzeuge, einen Gartenzaun und ein Tonnenhäuschen. Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Unfallverursachers und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den Fahrer dann bewusstlos neben seinem beschädigten Auto liegend. Der Senior kam kurze Zeit später wieder zu sich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der Mann einen Schlaganfall erlitten habe, was aber noch nicht bestätigt sei.

Bei der Unfallaufnahme am Dienstag stellten die Polizisten fest, dass der Wagen des Mannes weitere Schäden aufwies, die nicht den bekannten Kollisionen zugeordnet werden konnten. Es bestehe der Verdacht, dass der Senior im Laufe des Tages noch weitere Fahrzeuge gerammt hatte, hieß es.

Der Gesamtschaden wird auf zirka 50 000 Euro geschätzt. Da der Mann wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fahrtüchtig ist, wurde sein Führerschein sichergestellt.