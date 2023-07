Ein noch unbekannter Radfahrer hat am Montag einen Bus der Linie 52 derart geschnitten, dass sich drei Fahrgäste verletzten. Einer von ihnen, ein 43-jähriger Tourist, kam mit Schnittverletzungen am Kopf in ein Krankenhaus.

Der Bus war laut Polizei in der Schweigerstraße kurz vor der Corneliusbrücke in der Au unterwegs. Plötzlich zog vor ihm ein Radfahrer vom Radstreifen über die Straße, und bog nach links in die Eduard-Schmid-Straße. Der Busfahrer habe eine Vollbremsung eingelegt, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallten eine 84-Jährige, eine 47-Jährige und der Tourist gegen eine Trennscheibe, die zerbrach. Sie erlitten Schnittverletzungen an Händen, Knie und Kopf.