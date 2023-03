Der Angriff ereignete sich am Samstag gegen 22.30 Uhr im S-Bahnhof am Marienplatz.

Bei dem Überfall in der Station am Marienplatz hatte ein 17-Jähriger mehrere Frakturen am Kopf erlitten. Spezialkräfte durchsuchten die Wohnungen der Verdächtigen.

Nach einem brutalen Überfall auf zwei junge Leute am Samstag in der Münchner S-Bahn haben Einsatzkräfte der Bundespolizei am Donnerstagmorgen die Täter gefasst. Nachdem ein Unbekannter am Samstag gegen 22.30 Uhr am Marienplatz einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen von hinten niedergeschlagen hatte, war der Jüngere bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert worden. Beim unkontrollierten Sturz mit dem Kopf auf den Steinfußboden hatte er multiple Frakturen im Kopfbereich erlitten.

Kamerabilder und gemeinsame Ermittlungen mit dem Polizeipräsidium führten auf die Spur des Haupttäters - eines polizeibekannten 17-Jährigen aus München. Auch zwei seiner Mittäter, 16 und 17 Jahre alt, konnten identifiziert werden.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft München I durchsuchten Bundespolizisten, darunter Spezialkräfte, am Donnerstag die Wohnungen der Tatverdächtigen im Stadtgebiet. Außerdem konnte der vierte Tatverdächtige identifiziert werden. Er ist ebenfalls 16 Jahre alt.