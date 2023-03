Von Constanze von Bullion

Es ist eine Geschichte der Ratlosigkeit, auch Rechtsexperten wirken hilflos. Zwei Mädchen aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg haben gestanden, eine Freundin mit einer Vielzahl von Messerstichen getötet zu haben. Die eine Tatverdächtige ist 13 Jahre alt, die andere zwölf. Nicht eines, drei Leben wurden zerstört im Fall "Luise". Und einmal mehr ist eine Debatte losgerollt, ob Kinder eigentlich straflos töten dürfen - und ob die Schwelle für die Strafmündigkeit gesenkt werden sollte.

Fast nach jeder Straftat dieser Art geht das so, dann wird mehr Abschreckung gefordert. Das war in Großbritannien so, als zwei Zehnjährige 1993 ein Kleinkind aus einem Supermarkt entführt und auf einem Bahndamm totgeschlagen hatten. Die Täter wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt - undenkbar in der Bundesrepublik.

Denn in Deutschland heißt es in Paragraf 19 des Strafgesetzbuchs: "Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist." Strafmündigkeit ist nur gegeben, wenn eine Person die Folgen ihrer Tat bewusst überblickt und sich auch des Unrechts bewusst ist. Erst dann kann sie strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. Bei Kindern unter 14 Jahren gilt das nicht.

Auch ohne Strafe bleibt Kriminalität für Kinder nicht folgenlos

Immer wieder aber gerät diese Rechtsnorm unter Beschuss. Als zwei 13-Jährige 2010 eine Münchner Rentnerin fast zu Tode quälten, wurden Forderungen laut, das Strafmündigkeitsalter abzusenken. Im Fall "Anastasia" in Salzgitter war es ähnlich, dort hatte ein 14-Jähriger mit einem 13-Jährigen eine Mitschülerin erstickt. Und auch am Fall "Luise" gibt es jetzt Streit, ob unter 14-Jährige vor Gericht gehören.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner etwa nannte es "unerträglich", dass die Täterinnen straflos davonkommen wegen ihres Alters. Auch Zwölfjährige gehörten im Ernstfall vor Gericht. Aus dem Richterbund Nordrhein-Westfalen hieß es, man könne zumindest darüber nachdenken, die geltende Strafmündigkeit infrage zu stellen. Kollegen in Berlin sehen das völlig anders.

"Der Deutsche Richterbund sieht keine Notwendigkeit, die Altersgrenze zur Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre herabzusetzen", sagte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn. Der Gesetzgeber gehe "mit guten Gründen" davon aus, dass Kinder unter 14 von ihrer Entwicklung her noch nicht schuldfähig seien. Folgenlos bleibe Kriminalität aber auch hier nicht. "Im Regelfall gibt es da weitreichende Eingriffsmöglichkeiten." Sie reichten von Erziehungshilfen über die Unterbringung in einer Pflegefamilie bis zu geschlossenen Jugendeinrichtungen. Im Vordergrund stehe dabei nicht Bestrafung, "sondern der Erziehung und des Einwirkens auf die weitere Entwicklung des Kindes".

Einwände kommen aber auch in der Union, die sonst gern mal Strafverschärfungen postuliert. "Ich bin zum heutigen Zeitpunkt nicht auf eine Absenkung der Strafmündigkeit festgelegt", sagte Günter Krings, rechtspolitischer Sprecher die Union im Bundestag. Es gebe "starke Argumente" für eine solche Absenkung. "Viele Experten sagen uns, dass Zwölfjährige heute in ihrer Entwicklung wesentlich weiter sind als vor Jahrzehnten." Damit steige auch die Möglichkeit, Unrecht zu erfassen.

"Eine so unfassbare Tat eignet sich nicht als Musterbeispiel für den Gesetzgeber."

Krings wünscht sich zunächst aber eine Studie des Justizministers, um zu belastbaren Daten zu kommen. Denn es gebe auch Argumente gegen eine Strafrechtsänderung. "Wenn wir die Strafmündigkeit heute auf zwölf Jahre absenken, haben wir sicher bald einen Elfjährigen, der eine schwere Straftat begeht. Das könnte uns auf eine abschüssige Bahn führen." Krings schlägt vor, im Fall einer Reform je nach Schwere der Straftat zu differenzieren, Kinder unter 14 Jahren also etwa nur bei Tötungsdelikten strafrechtlich zu verfolgen.

"Hanebüchen", findet das Helge Limburg, rechtspolitischer Sprecher der Grünen. "Die Abgrenzung zwischen Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge ist schwierig. Das stellt sich oft erst vor Gericht heraus." Die vorgeschlagene Abgrenzung sei "weder sachgerecht noch praktikabel". Er habe "jedes Verständnis für die Wut von Angehörigen des Opfers", so betonte Limburg. Grundsatz des Strafrechts aber sei "die volle Einsichtsfähigkeit in das begangene Unrecht". Bei Kindern sei sie oft nicht gegeben. Im Fall "Luise" wisse man nicht einmal, ob den Mädchen klar gewesen sei, "dass diese Messerstiche zum Tod führen".

Und auch die Liberalen bremsen. "Was auch immer dazu geführt hat, dass zwei so junge Mädchen ein anderes Mädchen umbringen, kann das durch das Strafrecht nicht geheilt werden", sagte FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle. "Eine Tat, die so unfassbar ist, dass es einem die Sprache verschlägt, eignet sich nicht als Musterbeispiel für den Gesetzgeber." Bundesjustizminister Marco Buschmann hat ohnehin schon abgewinkt. Ende der Debatte? Vermutlich nicht.