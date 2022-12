Von Jutta Czeguhn

In ihrer Familie war sie eine, die niemandem fehlte, wenn sie nicht da war. Monika Mann, Viertgeborene der sechs Dichterkinder, galt lange als das dumpf-wunderliche "Mönle", als talentloser Sonderling in dieser mit so viel Brillanz gesegneten First Family der deutschen Hochkultur. Darunter litt sie zeitlebens. Ihr Wunsch nach einer Biografie, die ihr gerecht wird, hat sich erst jetzt, 30 Jahre nach ihrem Tod, erfüllt. Kerstin Holzer, die schon über Elisabeth Mann Borgese geschrieben hat, rekonstruiert in ihrem Buch "Monascella" (dtv) Monika Manns Leben auf Capri. 31 Jahre hat sie dort verbracht. Ein Gespräch mit der Münchner Autorin, die für ihr Porträt auf der Insel recherchierte, Zeitzeugen befragte und bislang unveröffentlichtes Material auswerten konnte.

SZ: Das Monika-Mobbing, Monika-Bashing gehörte offenbar in dieser Familie zum guten Ton. Warum diese Gehässigkeiten?

Kerstin Holzer: Monika Mann galt schon als Kind als Außenseiterin, nicht so genial und sprühend wie die älteren Geschwister Klaus und Erika, nicht so drollig wie die Kleinen Elisabeth und Michael - wie Golo gefangen in dieser undankbaren Mittelposition. Und sie hat auch nicht so funktioniert wie die anderen. Bei den Manns galt die Devise: "Wer kann, der tut!" Monika wusste lange nicht, was sie aus sich machen sollte, sie probierte künstlerisch alles Mögliche aus, Zeichnen oder die Musik. Als sie später zum Schreiben fand, reagierte die Familie nicht mit sachlicher Kritik, sondern ätzendem Spott, "das Meisterwerk von Moni" heißt es, oder "das Halbtalentchen". Aber all das erklärt nicht ganz ihre Außenseiter-Rolle.

Was erklärt es dann?

Ich fand, es war Zeit für einen modernen Blick auf diese Familien-Dynamik: Und da fällt einem auf, dass auch Monikas allzu klassisch konnotierte Weiblichkeit als Störfaktor gilt. Im Gegensatz zu ihren Schwestern ist sie nicht so androgyn, legt Wert auf ihre Kleidung und ihre langen Locken. Das wird in der Familie verächtlich gemacht, von der "Pudelmoni" ist die Rede. Dazu kommt ihre ausgeprägte, als hysterisch verrufene Emotionalität. Monika Mann hat sich das Recht herausgenommen, ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Das war ungewöhnlich und irritierend.

Nicht gerade der Stil der Manns.

Im Gegenteil, es war verpönt. In der Familie Mann hatte man seine Gefühle zu bändigen, mit Ironie, Disziplin, mit Produktivität, und wenn es nicht anders ging, auch mit Stimulanzien aus der Hausapotheke, den "Heiterleins".

Warum hat die Germanistik, die Öffentlichkeit nahezu bis heute dieses Mönle-Bild der Manns so kritiklos reproduziert?

Weil die süffisanten Kommentare über Monika natürlich ungemein amüsant sind, und weil dem nichts entgegengesetzt wurde. Monika Mann ist sicher kein verkanntes literarisches Genie, aber sie hatte poetische Stärken. Ihre Texte sind von volatiler Qualität, aber wenn Sie Novellen von Elisabeth Mann Borgese lesen, werden Sie sich mit manchen auch schwertun.

Detailansicht öffnen Kerstin Holzer will keine Heldin aus Monika Mann machen. "Ich fand, sie hatte mehr Gerechtigkeit verdient, und auch mehr Empathie", sagt die Autorin, die mit vielen Zeitzeugen sprechen konnte. (Foto: Markus Tedeskino)

Mit Elisabeth Mann Borgese, die ja das International Ocean Institute gegründet hat, verbindet Monika Mann die Liebe zum Meer. Ist das nicht ungewöhnlich für jemanden, der wie sie beinahe darin umgekommen wäre? Ein deutsches U-Boot-Torpedo hatte das Schiff getroffen, auf dem Monika und ihr Mann Jenö Lányi vor den Nazis nach Amerika entkommen wollten.

Es muss dramatisch gewesen sein: Monika Mann war 20 Stunden im Wasser, ihr Mann ertrank vor ihren Augen, tote Kinder trieben auf dem Meer. Und doch lebte sie danach mehr als 30 Jahre in einem Haus an der Steilküste Capris, das Meer täglich vor Augen. Als ich das erste Mal vor der Villa Monacone stand, wurde mir klar, dass sie wohl eine resilientere Frau war, als man glaubt. Ich bin überzeugt, dass diese Schiffskatastrophe nicht das große Trauma ihres Lebens war. Ihr größtes Unglück war die Entfremdung von ihrer Familie, besonders von ihrer Mutter Katia.

Detailansicht öffnen In Katia Manns Erinnerungen "Meine ungeschriebenen Memoiren", die sie im Alter von 91-Jahren verfasst, kommt Monika Mann (ganz rechts) mit keinem Wort vor. Dieses Kindheitsfoto zeigt die beiden zusammen mit (von links) Klaus, Erika und Golo. (Foto: S.M./Sueddeutsche Zeitung Photo)

Wie fand sie die Kraft, das alles auszuhalten?

Erika Mann wunderte sich ja in einem Brief, dass Monika tatsächlich froh sei, gerettet worden zu sein. Aber für Monika war ihre eigene Existenz tatsächlich kostbar. Sie verfügte über eine enorme Lebensenergie, und sie glaubte an sich, lange als Einzige. Deshalb hatte sie auch den Mut zum Neuanfang mit Mitte 40.

Sie fand auf Capri eine neue Liebe, Antonio Spadaro, einen einfachen Mann. Ihre Briefe an ihn, die in der Münchner Monacensia liegen, waren erstmals zugänglich?

Um sie lesen zu dürfen, war die Erlaubnis der Urheberrechtsnachfolgerin erforderlich. Was ich faszinierend fand: Diese Briefe klingen so ganz anders als das, was man von Monika Mann kennt, nicht so fahrig, sondern vernünftig. Sie sind Zeugnisse einer großen Liebe und des Respekts zwischen ihr, der Tochter eines Nobelpreisträgers, und ihm, den Sohn von Fischern und Maurern. Mit ihrer Familie fand sie keine gemeinsame Sprache, mit Antonio schon.

Detailansicht öffnen 31 Jahre lang ein Paar: Auf Capri lernte Monika Mann Mitte der Fünfzigerjahre Antonio Spadaro kennen, den Sohn eines Maurers und Fischers. Er nannte Monika zärtlich "Monascela", in Anspielung auf den lateinischen Ursprung ihres Namens, der "Einsiedlerin" bedeutet. (Foto: Studio Bibliografico Marini)

Anders als Elisabeth haben Sie Monika nie kennengelernt. Ist sie Ihnen im Laufe der Recherchen, des Schreibens sympathisch geworden?

Elisabeth Mann Borgese war eine umwerfende Frau, die man leicht bewundern konnte. Mit Monika Mann möchte man sich eher nicht identifizieren, dazu ist dieses Leben über weite Strecken zu unglücklich, ihr Verhalten zu regressiv. Es war mir wichtig, keine Heldin aus ihr zu machen, denn sie war sicher ein Sonderling. Aber Sonderlinge sind spannend, in der Literatur wie im Leben. Ich fand, sie hatte mehr Gerechtigkeit verdient, und auch mehr Empathie.

"Was für eine sonderbare Familie sind wir! Man wird später Bücher über uns - nicht nur über einzelne von uns - schreiben." So arrogant wie prophetisch ist dieser Tagebucheintrag von Klaus Mann am 3. Juli 1936. Woher kommt dieses nie nachlassende Interesse an diesen Leuten? Beim Münchner Auktionshaus Neumeister wird am 7. Dezember eine Armbanduhr von Thomas Mann versteigert - eine echte Berührungsreliquie quasi.

Die Manns sind sicher die faszinierendste deutsche Künstlerfamilie. Es geht bei ihnen um Lebensthemen, die uns alle umtreiben, um die schmerzhaften Bande der Familie, die Suche einer Bestimmung und Anerkennung. Wenn Sie sich die Fachliteratur ansehen, dann ist jeder einzelne Band über die Manns im Grunde eine weitere Variation von Familienaufstellung.

Was aber ist mit den Büchern, die die Manns selbst geschrieben haben: Werden die kommenden Generationen die überhaupt noch lesen?

Das wird bleiben. Und 2024 feiern wir 100 Jahre "Zauberberg", wer weiß, was uns da erwartet. Ich zum Beispiel lese wahnsinnig gern im "Zauberberg" oder in Thomas Manns Erzählungen, wenn ich krank bin - ich finde den Ton irgendwie beruhigend.

