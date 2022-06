Hip-Hop oder Swing, Samba oder Waacking, Disco oder Salsa - dass Tanzen überhaupt wieder möglich ist, sollte ausgiebig gefeiert werden. Zumal, wenn man die Gelegenheit hat, mit den eigenen zwei Beinen auf der Bühne der Isarphilharmonie zu stehen und Charleston zu schwofen. Am Samstag, 11. Juni, kommt alles in Schwingung beim "Tanz den Gasteig", der zum ersten Mal auf dem neuen Areal des HP8 stattfindet. Von 15 Uhr bis spät in die Nacht wird dort alles zum Tanzparkett. Jeder ist willkommen, ob Profi oder Tanzanfänger, ob als Single, Paar oder in Gruppen, Kind oder Senioren. Geboten werden Workshops zu Tanzstilen wie etwa Streetdance, Turkey Trot oder Twist. Abends kann man das Erlernte dann gleich umsetzen, zum Teil sogar zu Live-Musik. Es spielen unter anderem das Odeon Tanzorchester und die Münchner Band SiEA, DJ Stefanie Raschke (Harry Klein) legt beim HP8-Clubbing in der Halle E auf - bis 2 Uhr morgens.

Tanz den Gasteig 2022, Sa, 11. Juni, Beginn 15 Uhr, HP8, Hans-Preißinger-Straße, Eintritt frei, Programm unter http://www.gasteig.de/tanzdengasteig