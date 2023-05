Allergien und asthmatische Erkrankungen nehmen schon bei Kindern zu. Verfünffacht hat sich die Zahl der Neuerkrankungen des schwarzen Hautkrebs' in Deutschland. Im SZ-Gesundheitsforum wird diskutiert, welchen Einfluss Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung auf die Gesundheit haben. Moderiert wird die Expertenrunde von der SZ-Wissenschaftsredakteurin Berit Uhlmann und dem Dermatologen Thomas Ruzicka, ehemals Leiter der Klinik für Dermatologie und Allergologie an der Universität München. Fragen können vorab an veranstaltungen@sz-erleben.de geschickt werden.

SZ-Gesundheitsforum "Wenn Klima und Umwelt krank machen", Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, St. Vinzenz Haus, LMU München Innenstadt, Nußbaumstr. 5, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter sz-erleben.sueddeutsche.de