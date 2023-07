Die U-Bahn-Station am Klinikum Großhadern.

Vermutlich aus Unachtsamkeit und offenbar unter Drogeneinfluss ist ein 54-Jähriger Donnerstagnacht am U-Bahnhof Klinikum Großhadern auf die Gleise gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei telefonierte er am Bahnsteig, bevor er in den Gleisbereich gefallen sei. Dort sei er minutenlang bewusstlos gelegen, dann aber aufgewacht und im Gleisbereich herumgelaufen.

Als sich eine U-Bahn näherte, sei er rechtzeitig in die Nische des Schutzraums unter dem Bahnsteig gesprungen. Die U-Bahnfahrerin habe noch bremsen können, sodass der Zug den Mann nicht erfasst habe. Er erlitt dennoch durch den Sturz schwere innere Verletzungen, Brüche und eine Kopfplatzwunde. Der U-Bahnbetrieb zwischen Großhadern und Klinikum Großhadern war von 23 Uhr an bis gegen Mitternacht unterbrochen. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.