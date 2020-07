Erste Frage: "Woran erkennt ihr, dass ihr in einem T1 Samba sitzt?" Klar doch: an der geteilten Frontscheibe. Aber woran noch? Am V-förmigen Chromband auf der Schnauze? An den 21 Fenstern? Der zweiflügeligen Seitentür? Bernd Hagmeyer grinst. Auch wenn diesmal wahre Bulli-Kenner in seinem Auto sitzen, kann er sie doch noch mit dem einen oder anderen Detail aufs Glatteis führen.

Der VW-T1 - Legenden ranken sich um dieses Auto, das 1950 erstmals auf den Markt kam. Neben dem Käfer ist es noch heute ein Symbol des deutschen Wirtschaftswunders. Es gab ihn als Kombi, Kastenwagen und Kleinbus. Erst fuhren ihn Polizei (in Moosgrün), Feuerwehr (Signalrot), Sanitäter (Weiß) und Leichenbestatter (Schwarz). In den Sechzigerjahren brachen dann Hippies reihenweise in ihren Bullis auf, nach Marokko, durch die Wüste, nach Afghanistan und Indien.

Am liebsten natürlich in einem Samba, der Camping-Variante, mit eingebautem Röhrenradio und Faltschiebedach. Der T1 ist bis heute das Auto der Flower-Power-Bewegung, in Filmen verewigt, in Popsongs besungen. "Well, I'm gonna find a home on wheels", sangen The Who. In Woodstock reihten sich die bunt bemalten Karossen aneinander. Und natürlich durfte auch im Pixar-Film "Cars" kein VW-Bus fehlen: Der kiffende Fillmore ist allerdings ein T2.

Bulli-Fahrer sind eine eingeschworene Gemeinschaft; sie grüßen sich bei Begegnungen, in jedem dieser Autos fährt ein Koffer voller Erinnerungen mit, an Jugend, Freiheit, Abenteuer. Der Samba ist die Königsklasse.

"Also, dann starten wir, oder?", sagt Hagmeyer und dreht den Zündschlüssel um. Ein Vierteljahr lang durften sie Corona-bedingt nicht fahren. Jetzt geht es endlich wieder los. Die Kolben des Käfermotors beginnen zu knattern. Passanten in der Sparkassenstraße drehen neugierig die Köpfe und winken. Mit 34 PS geht es durch die Straßen von München.

Helga Hagmeyer, rote Haare und sympathischer Münchner Zungenschlag, sitzt auf dem Beifahrersitz. Es geht Richtung Haidhausen, Giesing, durch das Schlachthofviertel, in die Au. Dorthin, wo sie aufgewachsen ist.

Über die Isar schnauft der Oldtimer hinauf zum Maximilianeum. Die Nicht-Münchner im Bus staunen, als sie hören, dass dort nicht nur der Landtag tagt, sondern noch immer hochbegabte Studenten wohnen. Sie haben einen eigenen Koch, zahlen keine Miete, "und ihre Schuh' stellen sie vor die Zimmertür, dann werden sie geputzt", erzählt die Stadtführerin. Zu Zeiten König Maximilian II. gab es auch eine freie Mass Bier pro Tag und Student. Und das gilt heute noch. Seit 1980 dürfen dort auch Frauen wohnen.

Detailansicht öffnen In der Pause der Sightseeing-Tour ist auch immer Zeit für ein Fotoshooting. (Foto: Stephan Rumpf)

Weiter geht es zum Wiener Platz, vielleicht einem der authentischsten alten Marktplätze der Stadt, mit dem Fischhäusl und dem Weinhäusl. Nicht weit davon entfernt an der Rosenheimerstraße stand einst der Bürgerbräukeller, in dem Georg Elser im November 1939 sein Attentat auf Hitler verübte.

Wie gut, dass der Bulli die Dachfenster hat. Noch nieselt es, aber so hat man trotzdem einen Blick nach oben. Und was entdeckt man da, an der Ecke Einstein-/Seeriederstraße? Das Denkmal für die Trambahnschienenritzenreinigerin. Über einem Hauseingang steht sie in Stein gemeißelt. "Das war ein ganz wichtiger Beruf", erklärt Helga Hagmeyer. Systemrelevant, würde man heute sagen. Und es waren fast nur Frauen, die kehrten, in langen Röcken und mit Besen.

Vorbei geht es am Üblackerhäusl, das Ende des 18. Jahrhunderts errichtet wurde, um Tagelöhner unterzubringen, die aus ganz Bayern kamen und in der Großstadt Arbeit suchten. Heute dient es der Stadtteilkultur. Dann rollt der Oldtimer hinüber nach Ober- und von dort hinab nach Untergiesing. Von einer Männerrunde im kleinen Biergarten vor dem "Lucullus" kommt spontaner Applaus. Wenig später bleibt der Blick an Münchens größtem Graffiti hängen. Eine Fassade der Stadtwerke ist mit den Köpfen der Revolutionäre von 1918 bemalt. "München hat nicht nur Oper und Hofbräuhaus, es hat mehr Streetart als die meisten deutschen Städte", sagt Helga Hagmeyer.

Ein paar Straßen weiter wieder so ein kleines, verstecktes Baudenkmal: das Pesthaus. Ein kniehohes Steinkreuz am Sockel der Fassade markierte bei der letzten Pestepidemie im 16. Jahrhundert Häuser, in denen alle Bewohner der Seuche zum Opfer gefallen waren. "Weil es nicht genügend Friedhöfe gab, wurden die Türen verschlossen und das Kreuz davor gesetzt, damit alle Bescheid wussten", erzählt Helga Hagmeyer. Erst nach einer gewissen Zeit wurden die Toten abgeholt und in Massengräbern beerdigt. Eine gruselige Vorstellung, vor allem im Corona-Jahr.

Dann kommt die Sonne hinter den Wolken hervor, und Bernd Hagmeyer öffnet das Schiebedach. An Meister Eders Pumuckl-Werkstatt fährt der Bulli vorbei und landet in Klein-Venedig. Die Idylle entlang des Auer Mühlbachs kennen nur wenige Münchner. Vor dem Rosengarten hinter dem Schyrenbad parkt der Oldtimer. Die Heckklappe wird geöffnet, ein Klapptisch ausgepackt, eine karierte Tischdecke aufgelegt, ein Korb mit Brezen, Senf und heißen Weißwürsten serviert. Dazu gibt es Giesinger Bier, denn an der Brauerei - "die gehört keinem Großkonzern", merkt Helga an - fuhr man ja gerade erst vorbei. Jetzt nehmen die Fahrgäste den Oldtimer noch einmal genau unter die Lupe, das Armaturenbrett aus Blech, die blitzenden Chromleisten, Zeit fürs Fotoshooting. Dann geht es durchs Schlachthofviertel, vorbei am Mekka der Subkultur, dem Bahnwärter Thiel und der Alten Utting zurück Richtung Innenstadt.

Detailansicht öffnen Wenn der Bulli von Helga und Bernd Hagmeyer in München auftaucht, applaudieren die Menschen oft spontan. (Foto: Stephan Rumpf)

An einer Durchfahrt versperrt ein BMW den Weg und macht keine Anstalten, sich zu bewegen. Hagmeyer drückt dezent auf die Hupe, als sei sein Auto nicht schon Attraktion genug, damit alle anderen gebührend Platz machten. "Ja, was is' denn das? Ich spendier' dir beim nächsten Mal eine Originalhupe", ruft da einer seiner Fahrgäste von hinten. Er stellte sich zu Beginn der Tour mit "Bully" vor - "ist schon von Kind an mein Spitzname, reiner Zufall". In seinen wilden Jahren, erzählt er, fuhr er selbst einen T2 durch halb Europa und bis nach Algerien. Die Fahrt ist ein Geburtstagsgeschenk, denn er kam im selben Jahr auf die Welt, als der erste VW T1 vom Band lief. Seit bald 40 Jahren wohnt er in München, sagt "Bully" jetzt, "doch viele Straßen, durch die wir heute fuhren, hab' ich noch nie gesehen".

Auch Bernd Hagmeyer, wenngleich erst 54, ist schon immer Bulli-Fan. "Es war mein erstes Auto", sagt er. Hagmeyer ist Musiker und Musiklehrer, spielt Gitarre und Bass in verschiedenen Bands. Rock und Folk, Klezmer, moderne Volksmusik und Schlager, wenn es gefragt wird. Sein erster Bulli war sein Tourbus. "Natürlich hatten auch wir damals dieses Woodstock-Feeling, fuhren zu Festivals und bis in die Türkei", erzählt er. 1988 kam der gebürtige Schwabe nach München, wegen des Zivildienstes. Er wollte nicht mehr weg. Vor ein paar Jahren suchte er dann beruflich ein zweites Standbein - und einen restaurierten Bulli. Mittlerweile stehen zwei dieser Schönheiten in seiner Garage. Gleiche Lackierung, rot-weiß, aber unterschiedliches Baujahr. 1967 der eine, "der zweite ist ein Brasilianer", gibt er zu, ein Nachbau von VW aus Südamerika. Sieht man aber nicht.

Als Bernd Hagmeyer seine jetzige Frau Helga kennenlernte, begannen sie, gemeinsam die Stadtrundfahrten zu entwickeln. Als gebürtige Münchnerin hat sie natürlich Heimvorteil. Und dennoch ist sie ständig auf der Suche nach neuen Details und Locations. "Man lernt da ja nie aus, auch in der eigenen Stadt", sagt sie.

Sieben Leute haben Platz im Bus. Es gibt eine Innenstadttour und andere Stadtteiltouren, eine Biertour, im Winter eine Fahrt zu den Weihnachtsmärkten. Sie fahren mit ihren Sambas auch für Hochzeiten an den Tegernsee oder zu Firmenevents. So einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, war es anfangs keineswegs, sagt Bernd Hagmeyer. "Vor dem Gewerbe anmelden standen: der Taxischein, der Personenbeförderungsschein, und Helga machte den Stadtführerschein." Die Garage, hieß es, durfte nicht mehr als fünf Gehminuten von der Wohnung entfernt sein. "Das war eine der schwierigsten Hürden, mitten in München." Sie haben schließlich ein sicheres Dach für die Bullis gefunden.

Die beiden winken zum Abschied, der Käfermotor beginnt zu schnurren, sanft gleitet der Oldtimer um die Ecke, und wieder folgen ihm die Augen der Menschen am Straßenrand.