Verena Dietl und Christian Müller führen nun die SPD-Stadtratsfraktion in München. Ihr Vorgänger Alexander Reissl war am Montag überraschend zur CSU übergelaufen.

Nach dem überraschenden Rück- und Parteiaustritt ihres Fraktionschefs Alexander Reissl setzt die SPD im Rathaus nun auf eine Doppelspitze. In einer Sondersitzung am Mittwochabend wählte sie Verena Dietl und Christian Müller zu ihren neuen Vorsitzenden, sie führen die Stadtratsfraktion gleichberechtigt. Zu ihren beiden Stellvertretern wurden Anne Hübner und Christian Vorländer bestimmt, der sich kurzzeitig Hoffnungen auf den Chefposten gemacht hatte. Einzelne Wahlergebnisse gab die Fraktion bisher nicht bekannt.

Dass Dietl und Müller die Fraktion leiten werden, hatte sich bereits am Montag abgezeichnet - nur Stunden nachdem Reissl verkündet hatte, dass er aus der SPD austritt und sich als parteiloser Stadtrat der CSU-Fraktion anschließt, für die er auch bei der Stadtratswahl im kommenden März antreten will. Begründet hatte er dies mit inhaltlichen Differenzen in der Stadtpolitik; zudem seien seine Fraktionskollegen unfair mit ihm umgegangen. Dietl und Müller gehörten bislang zu Reissls Stellvertreterriege, beide sind Sozialpädagogen, beide kommen aus dem Münchner Westen.

Dietl, 38, sitzt seit 2002 für die SPD im Bezirksausschuss Laim und seit 2008 im Stadtrat, wo sie sich unter anderem um die Sportpolitik kümmert. Müller, 52, kommt aus Pasing und wurde 2002 erstmals in den Stadtrat gewählt. Er hatte bereits im April 2018 versucht, Fraktionschef zu werden. Damals trat er gegen Reissl an, im ersten Wahlgang bekamen beide gleich viele Stimmen. Müller zog daraufhin zurück und Reissl wurde erneut Fraktionschef.

Dietl sprach in einer Mitteilung am Mittwochabend von einer "Woche des Aufbruchs". Die SPD werde nun zeigen, dass sie auch über die Stadtratswahl 2020 hinaus "überzeugende Antworten auf die Herausforderungen unserer Stadt" habe. Müller sagte, München brauche Verlässlichkeit genauso wie frische Ideen. "Wir wollen eine Stadt, die kraftvoll und zukunftsorientiert vorangeht - und in der gleichzeitig niemand auf der Strecke bleibt." Die SPD liegt im Stadtrat gleichauf mit der CSU. Beide Fraktionen bilden seit der Wahl 2014 eine Koalition.