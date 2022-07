Von Jutta Czeguhn

Nach der ganzen Corona-Verschieberitis steckt der Crew der Pasinger Fabrik eine mega-anstrengende Nachholsaison in den Knochen, die Batterien sind nahezu leergelaufen. Doch auch in diesem Jahr geben sie sich alle gegenseitig noch einmal einen Energie-Kick mit dem "Sommerfrische"-Festival, was ja schon verheißungsvoll nach Urlaub klingt: Näher kann man Südfrankreich-Feeling in Pasing kaum kommen als im schönen Park der Ebenböckvilla, von 8. Juli bis 7. August gibt es dort wieder Konzerte, Kabarett, Lesungen, Theater und Kinderprogramm. Und weil man sich halt doch nicht wirklich an der Côte befindet, sind bei Regen für Kunden mit Allwetterticket Plätze in der Fabrik reserviert, wer die Schönwettervariante gekauft hat, bekommt sein Geld zurück.

Zu den beliebten Dauergästen im Ebenböck-Park gehörten anno dunnemals Leute wie Carl Spitzweg oder Karl Valentin, die von der großzügigen Pasinger Mäzenatenfamilie mit hauseigenem Gebäck und wohl auch manch Flüssigem ausgehalten wurden. Heute, beim Sommerfrische-Festival stehen die Wellküren, die Ludwig Seuss Band, Franziska Wanninger oder Josef Brustmann, das Ärzteorchester oder das Münchner Sommertheater auf der Gästeliste. Für einen lauen Juliabend im Ebenböck-Garten wie geschnitzt ist Julia Lange, die junge Crossover-Gitarristin, die modernen Fingerstyle und klassische Technik gleichermaßen virtuos beherrscht. Es gibt zudem Jazz, griechisch-türkische Weltmusik und literarische Erinnerungen an einen Sommer 1985, als es am Pasinger Stadtpark noch den Kiosk gab, wo sich die Jugendlichen Sechsämtertropfen reinzogen. Stefan Wimmer liest aus seinem Roman "Die 12 Leidensstationen nach Pasing".

Apropos Leiden. Nach dem Sommer-Festival ist vor der nächsten Spielzeit. Und in die gehen die Fabrik-Arbeiter personell arg gebeutelt, ist ihnen doch mit Thomas Linsmayer ein ungemein in die Münchner Kultur-Szene verwobener Kollege mit Juristen-Expertise abhandengekommen. Erst wurde er als Interims-Chef ans Deutsche Theater geholt, jetzt wird er am großen Haus bleiben. Fragt man die am kleinen Pasinger Haus, ob sie ihn wieder haben wollen, kommt ein ganz energisches, lautes "Jaaa".

Sommerfrische-Festival, Fr., 8. Juli, bis 7. August, Ebenböck-Park, Ebenböckstr. 11, Pasing, Pasinger Fabrik, www.pasinger-fabrik.de