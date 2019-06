Emma Sulkowicz: Wochenlang schleppte die damalige Kunststudentin 2014 eine blaue Matratze über den Campus der Columbia University in New York und wurde dadurch weltberühmt. Auf so einer ähnlichen Matratze habe sie ein deutscher Kommilitone vergewaltigt, sagte sie. Der Name des Beschuldigten gelangte an die Öffentlichkeit, daraufhin wurde Sulkowicz der Vorwurf gemacht, sie wolle sich womöglich an ihm rächen.

(Foto: AP)