Die Demenzerkrankung ihrer Großmutter bewegte Sarah Straub dazu, nicht Musik, sondern Psychologie zu studieren. So wurde sie zur gefragten Expertin in der Demenz-Forschung am Universitätsklinikum Ulm. Gerade hat sie als Modellprojekt zusammen mit dem Verein Desideria eine Online-Demenzsprechstunde gestartet, die 24/7, also rund um die Uhr erreichbar ist und Angehörigen Hilfestellung leistet. Doch weil nach wie vor zwei Herzen in ihrer Brust schlagen, wurde sie auch eine erfolgreiche Singer/Songwriterin.