Eigentlich sollte die Heimkehr der verlorenen Tochter schon im November stattfinden, doch Sarah Hakenberg musste dann ihre Premiere im Lustspielhaus wegen Erkrankung absagen. So ist ihr neues Programm "Mut zur Tücke" also jetzt erstmals in ihrer alten Heimat zu sehen. Die 44-Jährige lebt zwar seit 2015 in der Hansestadt Warburg, ist aber hier aufgewachsen und als Poetry-Slammerin wie als bis hin zum Deutschen Kabarettpreis dekorierte Kabarettistin bekannt geworden.