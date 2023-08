Nach schweren Unwettern fallen in München zahlreiche Züge aus oder haben Verspätung.

Auf vielen Strecken rund um München hat der Sturm in der Nacht zum Freitag Schäden angerichtet. Mehrere Linien sind betroffen. Bereits in der Nacht kam es aufgrund des Unwetters zu zahlreichen Einsätzen der Bundespolizei

Nach schweren Unwettern ist in München der S-Bahn-Verkehr weiterhin eingeschränkt. Einzelne Streckenabschnitte seien immer noch gesperrt, teilte der S-Bahn-Betreiber am frühen Freitagmorgen mit. "Auf der Stammstrecke und im gesamten S-Bahn Gesamtnetz ist mit Verspätungen zu rechnen."

Stand 8.50 Uhr verkehren die S-Bahnen verkehren wie folgt:

S 1 München Ost - Flughafen München: Der Zugverkehr der Linie S1 zum Flughafen wurde wieder aufgenommen. Allerdings verkehren die S-Bahnen unregelmäßig. Reisende von und nach München Hauptbahnhof werden gebeten, eine Alternative wie beispielsweise die S8 oder den Ersatzverkehr ab Moosach zu nutzen.

Der Zugverkehr der Linie S1 zum Flughafen wurde wieder aufgenommen. Allerdings verkehren die S-Bahnen unregelmäßig. Reisende von und nach München Hauptbahnhof werden gebeten, eine Alternative wie beispielsweise die S8 oder den Ersatzverkehr ab Moosach zu nutzen. S 2 Dachau - Altomünster: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. Der Stundentakt zwischen München Ost und Altomünster entfällt bis voraussichtlich heute Nachmittag.

Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. Der Stundentakt zwischen München Ost und Altomünster entfällt bis voraussichtlich heute Nachmittag. S2 Markt Schwaben - Erding: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet. S4 Geltendorf: Der Streckenabschnitt zwischen Fürstenfeldbruck und Buchenau ist gesperrt.

Der Streckenabschnitt zwischen Fürstenfeldbruck und Buchenau ist gesperrt. S6 Gauting - Tutzing: Der Streckenabschnitt ist weiterhin gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Taxis ist eingerichtet.

Zudem entfallen die S-Bahnen der Linie S20 komplett. Die übrigen Linien verkehren auf dem Regelweg. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass Taxis, die als Schienenersatzverkehr im Einsatz sind, als solche gekennzeichnet wurden. Aufgrund der geringen Verfügbarkeit ist auf allen Strecken mit hohen Wartezeiten zu rechnen. Auch die Stammstrecke in München ist beeinträchtigt, es kommt zu Verspätungen. Auch kurzfristige Ausfälle und Zugwendungen sind möglich.

Bereits in den Nachtstunden war es aufgrund der Beeinträchtigungen durch die Unwetter zu zahlreichen Einsätzen der Bundespolizei gekommen. Auf der Bahnstrecke Landshut - Freising wurde gegen 23.15 Uhr im Bereich des Bahnhofs Moosburg eine Schutzhütte für Fahrräder von einem privaten Anwesen auf die Gleise geweht. Bundespolizisten räumten die Hütte aus dem Gleisbereich und sicherten sie gegen erneutes Verwehen

Auch zwischen Dachau und Altomünster kam es zu zwei witterungsbedingten Einsätzen. Gegen Mitternacht mussten kurz hinter dem S-Bahnhaltepunkt Erdweg 15 Personen durch die Feuerwehr aus einem Zug geborgen werden, der wegen eines umgefallenen Baums nicht weiterfahren konnte. Durch den Vorfall kam es zu weiteren Schäden an der Infrastruktur und an der S-Bahn in Höhe von rund 10 000 Euro. Nur etwa eine Stunde später kam es zu erneuten Beeinträchtigungen der S2. Nach einem Stromausfall kam eine S-Bahn auf freier Strecke zwischen Markt Indersdorf und Arnbach zum Erliegen. Hier wurden sechs Fahrgäste durch die Feuerwehr evakuiert.