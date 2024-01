Auf Wanda wartet man immer noch vergeblich. Denn hinter dem Bandnamen Rosalie & Wanda verbirgt sich seit jeher nur die Münchner Singer/Songwriterin Rosalie Eberle. Nach Babypausen war es etwas ruhiger um sie geworden, doch eine treue Fangemeinde hat schon auf die neuen Stücke gewartet, die sie jetzt geschrieben hat und in ihrer angestammten Bühne, der Milla, vorstellt.

Denn die ausgebildete Jazzsängerin, die auch schon als Schauspielerin und für Theater, Film ("Drei Stunden") und Hörspiel arbeitete, hat früh einen unverwechselbaren eigenen Stil gefunden, für den sie mit ihren Alben "Meister Hora" und "Schlafende Hunde" gefeiert wurde: Eigenwillige poetische Gedanken setzt sie in einem Zwischenreich aus Folk, Pop und Chanson in Klänge um, oft mit sanftem Sprechgesang. Vorab kann man nun in der Milla neue Geschichten hören, die demnächst unter dem Titel "Kassiopeia" als Album erscheinen sollen.

Rosalie & Wanda, Do., 18. Jan., 19 Uhr, Milla, Holzstr. 28, www.milla-club.de