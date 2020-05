Der Rockmusiker Robbie Robertson von "The Band" darüber, wie es war, mit Bob Dylan auf der Bühne zu stehen und mit Martin Scorsese zu arbeiten. Der Dokumentarfilm "Once Were Brothers" über sein Leben läuft beim Dok-Fest München.

Als Begleit-Truppe von Bob Dylan half The Band diesem ab Mitte der Sechziger dabei, die Folkmusik zu revolutionieren und nahm mit ihm die legendären "Basement Tapes" auf. Auch mit ihren eigenen Alben war die kanadisch-amerikanische Rockband bis zu ihrer Auflösung 1977 äußerst einflussreich. Wie deren Gitarrist und Sänger Robbie Robertson diese Zeit erlebt hat, schildert er in seinen 2016 erschienen Memoiren sowie in Daniel Rohers Film "Once Were Brothers", der beim Dok-Fest München läuft, als Stream bis 24. Mai unter dokfest-muenchen.de