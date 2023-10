Gleich drei Jubiläen gilt es bei der diesjährigen Residenzwoche zu feiern: 400 Jahre Verleihung der Kurfürstenwürde an die bayerischen Herzöge, der 450. Geburtstag von Kurfürst Maximilian I. von Bayern und die Fertigstellung des Alten Schlosses Schleißheim ebenfalls vor 400 Jahren. Und so bieten mehr als 120 Führungen, zahlreiche Mitmachstationen sowie acht Konzerte auf höchstem musikalischen Niveau Gelegenheiten zuhauf, in die Welt der Wittelsbacher und ihrer Weggefährten einzutauchen und die Residenz München und die Schlossanlage Schleißheim als Gesamtkunstwerke aus Architektur, Innenausstattung, Gartengestaltung und Musik zu erleben.

Für Musikbegeisterte gelten die Konzerte im historischen Ambiente - heuer gestalten die Augsburger Domsingknaben und das Ensemble Les Cornets Noirs die Eröffnung, das Stereotype Baroque Ensemble das Abschlussprogramm - ohnehin als Höhepunkte, denn sie geben die seltene Chance, Renaissance- und Barockmusik in Räumen wie dem Kaisersaal oder dem Antiquarium und damit am authentischen Ort zu erleben. Die Sonderführungen wiederum gewähren Einblicke in das Leben Anfang des 17. Jahrhunderts, die Themen reichen von kurfürstlicher Reformpolitik und Musikliebe über prunkvolle Architektur bis hin zu den Tischsitten der damaligen Zeit.

Detailansicht öffnen Feste feiern im Cuvilliés-Theater: "Was ein barockes Theater alles so hergab" erfährt man in einer Führung am 13. Oktober um 15.30 Uhr. (Foto: Philipp Mansmann/ Bayerische Schlösserverwaltung, München)

Besonders umfangreich ist das Programm, das die Bayerische Schlösserverwaltung in diesem Jahr für Kinder und Familien zusammengestellt hat: Unter dem Motto "Klingende Residenz" können im Weißen Saal am 7. und 8. Oktober Instrumente aus Recyclingmaterial gebaut werden. "Maximilian I. bittet zu Tisch" heißt eine Familienführung, in der Kinder Spannendes über Tischsitten und Tafeldekoration erfahren und am Ende selbst einen Teller gestalten können (7. 10., 14.30 Uhr, 8. 10., 10.30 Uhr). Die musikalische Tour für Familien "Horch, wer musiziert denn da?" startet am 8. Oktober um 15 Uhr ebenfalls in der Residenz. Und wer schon immer einmal davon geträumt hat, sein eigener König zu sein, kann sich am 14. Oktober im Thronsaal der Residenz zumindest in der Selfie-Box fotografieren. Idealerweise, nachdem man sich im Weißen Saal bei der Mitmachstation "Von Gemälden und Gewandung" eine entsprechend königliche Kopfbedeckung gebastelt hat.

Auch in der Schlossanlage Schleißheim ist viel für Kinder geboten: Am 15. Oktober kann man etwa "Barocke Spielfreuden für Groß und Klein" ausprobieren. "Feine Gesellschaft" heißt die Familienführung der Staatsgemäldesammlungen mit Fächer-Workshop um 10.30 Uhr. Und in der Familienführung "Von sichtbaren und unsichtbaren Dienern" um 13.30 Uhr dürfen Kinder in die Rolle von Hofdienern schlüpfen und das Treppenhaus wienern - wer weiß, vielleicht ist die Technik ja auch zu Hause anwendbar.

Residenzwoche 2023, Fr., 6., bis So., 15. Okt., Residenz München und Schlossanlage Schleißheim, www.residenzwoche.de