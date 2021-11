Von Oliver Hochkeppel

Beim Jazz gibt es nur über Schlagzeuger noch mehr (schlechte) Witze als über Bassisten. Die Schwerfälligkeit, das Unmelodische oder das unverstärkt fehlende Volumen des Tieftöners ist da meist das Thema. Womit der französische Kontrabass-Zauberer mit iberischen Wurzeln Renaud García-Fons definitiv nicht gemeint sein kann. Ob gezupft oder gestrichen, seine in Klassik, Jazz und arabischer Musik geschulte Spielkunst am Fünfsaiter hat alle technischen Fragen schon lange hinter sich gelassen. Doppel- und Dreifachgriffe, Glissandi, natürliche und künstliche Flageoletts, Perkussion, alles dient nur seiner Musik. Und die ist fast immer melodisch, wohlklingend, ausdrucksvoll und "singend".

Lange hat sich der 58-Jährige dabei vor allem in der mediterranen Weltmusik bewegt, bevor er 2017 auch musikalisch in seine Heimatstadt zurückkehrte - und mit seinem überwältigenden, im Trio hingezauberten Panorama "Revoir Paris" des alten wie des neuen Paris den BMW Welt Jazz Award gewann. Doch auch damit hat sich der stets suchende Garcia-Fons nicht lange aufgehalten und im außergewöhnlichen Duo mit der Lautenistin Claire Antonini das Album "Farangi" eingespielt, was auf Persisch für "Der Fremde" steht. Zuletzt war er in München im vergangenen Jahr beim Filmkonzert der Kulturstiftung der Versicherungskammer Bayern zu erleben, im Sextett mit seiner neuen Musik zum Stummfilmklassiker "Die Abenteuer des Prinzen Achmed".

Jetzt kommt der Unverwechselbare nach Langem mal wieder solo in die Unterfahrt. Was für fast jeden anderen Bassisten wohl eine absolute Überforderung wäre, löst Renaud Garcia-Fons dank seiner Virtuosität, seiner Fantasie und auch einer Loop-Station locker in mitreißendem Wohlgefallen auf. Nach derzeitigem Stand für 50 Gäste, die die aktuellen 2-G-plus-Regeln einhalten müssen. Und für alle anderen auch wieder als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Unterfahrt.

Renaud Garcia-Fons, Sa., 27. Nov., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, info@unterfahrt.de