Von Philipp Crone

Könnte der Labrador ein Hinweis sein? Patricia Riekel setzt sich an einem Vormittag im Juni in ein Bogenhauser Café und der daneben bis dahin dösende Hund springt auf. Er tapst auf Riekel zu, er schnuppert, sie streichelt. Vielleicht ist sie eine Person, in deren Nähe man gerne ist. Vielleicht hat sie aber auch nur Leckerli in der Tasche. Riekel, diese kleine Frau mit dem großen Blick, umgibt bis heute etwas Geheimnisvolles.