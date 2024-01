Der Fernsehturm im Münchner Olympiapark gehört zu den Symbolen der Stadt. Wenn dieses 291 Meter hohe, beliebte Bauwerk in den Farben Blau und Weiß angestrahlt wird, dann ist das als ein Zeichen gemeint. Ein weithin sichtbares Zeichen der Solidarität mit Israel sollte der hell leuchtende Turm am vergangenen Samstag zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts auch sein. Mit der Illuminierung war die Forderung nach der Freilassung aller noch verbliebenen Geiseln verbunden, die sich seit dem 7. Oktober in den Händen der Hamas befinden.