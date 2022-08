Samt ist Trend: Janina Albrecht in ihrem Laden Jan & Ina Trachten in der Hiltenspergerstraße.

Von Franziska Gerlach

Nicht jeder in der Trachtenbranche kann mit Trends etwas anfangen. Zu sehr klingt der Begriff nach etwas, das morgen schon wieder vorbei ist. Wie ein Mensch, der ständig den Freundeskreis wechselt. "Ein Dirndl ist ein Dirndl", meint etwa Janina Albrecht und holt kurz Luft, denn das ist freilich noch nicht alles, was es dazu zu sagen gibt. Das Kleid werde gerade seiner Tradition wegen geliebt und geschätzt, erläutert die Inhaberin von Jan & Ina Trachten. Das werde ja nicht schlecht. Andererseits muss sich die Modedesignerin doch jede Saison, die mit den Frühlingsfesten startet, aufs Neue überlegen, was den Kundinnen gefallen könnte. Welche Farben? Welche Schnitte? Welche Materialien?