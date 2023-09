Er ist einer der größten Trachtenumzüge der Welt. Seit fast 90 Jahren sind am ersten Wiensonntag jede Menge historische Trachten in der Innenstadt zu sehen. Dieses Mal bei bestem Wetter.

Etwa 9500 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger, Jäger und Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen sind am Sonntag beim Trachten- und Schützenumzug durch München zum Oktoberfest gezogen.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Der Trachtenumzug ist einer der größten der Welt. Gruppen aus vielen Teilen Deutschlands nehmen daran teil, aber auch aus Österreich, Italien, der Schweiz, Kroatien, Siebenbürgen und Serbien.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Blumengeschmückte Brauereigespanne und Prachtkutschen begleiteten den sieben Kilometer langen Zug. Tausende Schaulustige schauen sich das Spektakel an.

Detailansicht öffnen (Foto: Johannes Simon/Getty Images)

Angeführt wird der Zug wie auch der Einzug der Wirte am ersten Wiesntag vom Münchner Kindl. Das wird seit diesem Jahr von der Wirtstochter Franziska Inselkammer verkörpert.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

In einer festlich geschmückten Ehrenkutsche begleitete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) den Zug.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter winkt fleißig. In diesem Jahr hat er dafür die Hände frei, 2022 saß er wegen des schlechten Wetters mit Regenschirm in der Kutsche. Reiter hat am Samstag mit dem traditionellen Anzapfen des ersten Fasses das Oktoberfest eröffnet.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Auf eine Mass auf der Wiesn freut sich vermutlich auch die Feuerwehr Aubing.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

In traditionellen Gewändern präsentieren die Trachtlerinnen und Trachtler Brauchtum und alte Handwerkskunst. Die historischen Trachten werden teils aufwendig von Hand gefertigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Allein die unterschiedlichen Kopfbedeckungen haben jeweils besondere Bedeutungen. Goldhauben etwa signalisierten Reichtum; verheiratete Frauen trugen teils andere Hauben als unverheiratete.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Erstmals gab es den Trachtenzug im Jahr 1835. Damals zogen Trachtler und Schützen zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern durch die Stadt. Die Hochzeit des Paares hatte 25 Jahre zuvor 1810 das Oktoberfest in München begründet. Seit 1950 ist der Trachtenumzug fester Bestandteil.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Mit dem Wetter hatten die Trachtler und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr mehr Glück als vor einem Jahr. Nach dem verregneten Wiesnstart von 2022 konnten sie sich an diesem zweiten Oktoberfest-Sonntag über Sonnenschein freuen.