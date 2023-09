München ist seit Samstag wieder im Ausnahmezustand. Die Massen strömen zum 188. Oktoberfest zur Theresienwiese. Und auch viele Prominente und solche, die es gerne noch werden wollen, feiern mit.

Detailansicht öffnen (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Einer darf dabei natürlich nicht fehlen: Florian Silbereisen. Wobei, im vergangenen Jahr setzte der Moderator und Traumschiff-Kapitän aus. Die beiden Jahre zuvor gab es bekanntermaßen kein Oktoberfest. Umso ausgelassener feiert Silbereisen am ersten Wiesnsamstag nun mit dem österreichischen Schlager-Sänger Andreas Gabalier im Schottenhamel-Zelt.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Schultejans/dpa)

Andreas Gabalier heizte mit einem Auftritt dann gleich die Menge an. So sehr, dass sein Song "Hulapalu" für manchen nach Tag eins bereits ein heißer Kandidat für den diesjährigen Wiesnhit ist.

Detailansicht öffnen (Foto: Jana Jöbstl)

Einer der ersten Promis, die gesichtet wurden, war aber auch in diesem Jahr der Moderator Kai Pflaume. Und zwar schon am Vormittag beim Einzug der Wiesnwirte.

Detailansicht öffnen (Foto: Stephan Rumpf)

Ebenfalls bereits am Vormittag unterwegs: Giovane Élber. Der frühere Bayern-Spieler ist Stammgast auf der Wiesn.

Detailansicht öffnen (Foto: Uwe Erensmann/IMAGO)

Weitere ehemalige Fußball-Stars gab es im Schottenhamel-Zelt zu sehen. Die beiden Ex-Torhüter Jens Lehmann und Roman Weidenfeller feierten mit Sky-Moderator Riccardo Basile. Weidenfeller, ehemaliger Torhüter des BVB, ist schon viel rumgekommen in der Welt. Beim Wiesnanstich aber war er noch nie. Am Samstag hat er das nachgeholt.

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Schultejans/dpa)

Beim Anstich schaute auch royaler Besuch vorbei. Franz Herzog von Bayern (rechts) hat zum ersten Mal seit Jahren wieder das Oktoberfest besucht. Der 90-Jährige kam gemeinsam mit seinem langjährigen Lebensgefährten Thomas Greinwald ins Schottenhamel-Zelt. Greinwald wiederum ist jedes Jahr dabei. Im Festzelt saßen die beiden am Tisch von Ministerpräsident Markus Söder und Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Royal ging es auch im Käfer-Zelt zu. Dort stellte sich Fürst Albert II. von Monaco (rechts) mit dem Wirteehepaar Michael und Clarissa Käfer für ein Foto auf. Mit dabei war auch Alexander Liegl (links), Honorarkonsul von Monaco.

Detailansicht öffnen (Foto: Michael Tinnefeld/Agency People Image)

Im Schützenzelt wurde Selina Söder, Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, gesichtet. Ihren Freund Raphael Netz soll sie bereits vor Jahren auf den Süddeutschen Pony-Meisterschaften kennengelernt haben. Er gilt als "Wunderkind" des Dressursports und auch sie begeistert sich für Pferde.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Als ein Herz und eine Seele sind auch Marianne und Michael bekannt. Das Volksmusik-Duo ist seit 1979 verheiratet. Auf der Wiesn lassen sich die beiden mit der Bavaria im Hintergrund fotografieren, die es natürlich schon noch viel länger gibt.

Detailansicht öffnen (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Am ersten Wiesntag sollte die Frisur natürlich sitzen. Moderator und Influencer Riccardo Simonetti (links) empfiehlt Oktoberfest-Besuchern auf Instagram, sich ein Haarband zuzulegen. Anders überstünden die Haare die Luftfeuchtigkeit in den Zelten nicht. Sein Look erinnert ein wenig an Fluch der Karibik. Die Samtjacke mit seinen Initialen hat aber auf jeden Fall Stil. Unter anderem mit Soulin Omar, die 2021 bei Heidi Klums Germany's next Topmodel dabei war, stößt er im Schützenzelt am ersten Wienstag an. Glühwein ist wohl nicht in ihren Tassen drin. Der wird auf der Wiesn nur ausgeschenkt, wenn es sehr kalt ist. Nicht nötig beim Traumwetter am ersten Wochenende.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Zum Thema Frisur hätte aber womöglich auch der Musiker Leslie Mandoki (rechts) etwas zu sagen, der seinem Stil seit Jahrzehnten treu bleibt. Im Marstall-Zelt posierte er zusammen mit John Jürgens alias John Munich.

Detailansicht öffnen (Foto: Viviane Simon/Agency People Image)

Je später der Abend, desto ausgelassener die Stimmung. Dieser Grundsatz gilt selbstverständlich auch für die Wiesn. Ex-Fußballer Michael Ballack feiert mit Freundin Sophia Schneiderhan hier nicht auf einer WG-Party, sondern im gut gefüllten Käfer-Zelt.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Vor der Käfer-Schänke lassen sich Scooter-Sänger H.P.Baxxter und seine Freundin Sara Bakhsh fotografieren.