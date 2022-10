Zwei rätselhafte Fälle beschäftigen derzeit die Polizei. Waren es Raubüberfälle, Unfälle oder Stürze? Am Freitag wurde ein 74-Jähriger mit Gesichtsverletzungen am Hauptbahnhof aufgefunden. Er gab an, nach einem Lokalbesuch im Glockenbachviertel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überfallen worden zu sein. Als er zum Sendlinger Tor unterwegs gewesen sei, sei er von mehreren Personen angepöbelt worden. An mehr könne er sich nicht erinnern.

Erinnerungslücken weist auch ein 31-Jähriger auf, der schwer verletzt nach einem Oktoberfest-Besuch am letzten Wiesn-Samstag zu Hause in der Ganghoferstraße im nahen Westend eintraf. Am nächsten Tag musste er wegen einer Schädelfraktur und Hirnblutungen notoperiert werden, sonst wäre sein Leben in Gefahr gewesen. Außerdem büßte er die Hörfähigkeit seines linken Ohres ein. Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen.