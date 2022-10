Alligator in Frischhaltefolie - "Jetzt geht es dem Tier wieder gut"

Ein Albino-Alligator in einem Zoo in Westfrankreich.

Am Münchner Flughafen war im September ein lebendes Krokodil in einem Koffer gefunden worden, komplett in Folie eingewickelt. Auf der Reptilienauffangstation wurde es wieder aufgepäppelt.