O'pflanzt is! Wo es das beste vegane Essen gibt

Von Franz Kotteder und Sarah Maderer

Schreibt sich die Fischer-Vroni künftig mit zwei "V"? Also Vischer-Vroni, weil der vegane Fischersatz auch gerne als "Visch" quer durch die Republik auf Speisekarten auftaucht? Bevor die Wiesn-Traditionalisten jetzt in Schnappatmung verfallen, darf man festhalten: Ganz so weit ist es noch nicht gekommen mit dem berühmten Zelt gleich links vom Haupteingang zum Oktoberfest.