Wird das Bier in diesem Jahr wieder in Massen auf der Münchner Theresienwiese fließen? OB Reiter entscheidet das an diesem Freitag.

Nach zweijähriger Corona-Pause stehen die Chancen auf eine Wiesn 2022 wohl recht gut. Heute Mittag will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) seine Entscheidung bekanntgeben, für 12.30 Uhr ist die Pressekonferenz angesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Oktoberfest stattfinden darf, ist recht groß: Schon jetzt sind auf der Internetseite der Stadt Informationen und Termine zur Wiesn zu lesen, die am 17. September beginnen soll. Bei den Wirten gehen längst Reservierungsanfragen ein.

In den vergangenen Tagen haben sich bereits viele Politiker - etwa Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder Reiters Stellvertreterin, die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), für das Oktoberfest ausgesprochen. Drei Jahre hintereinander keine Wiesn wäre für München und Bayern nicht gut, sagte Söder. Wegen der Corona-Pandemie war das größte Volksfest der Welt in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt worden.

Dass solche Veranstaltungen aber wieder möglich seien, habe sich in anderen Städten Bayerns gezeigt, etwa beim Würzburger Frühlingsfest oder beim Augsburger Plärrer, sagte Peter Inselkammer, einer der beiden Sprecher der Vereinigung der Münchner Wiesnwirte. Ob beim Gäubodenvolksfest in Straubing oder bei der Regensburger Dult - überall in Bayern liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Festwirte fordern seit Tagen ein klares "Ja" zum Oktoberfest. "Die Münchner haben eine tiefe Sehnsucht nach der Wiesn", so Inselkammer.

Aus Sicht des Münchner Infektiologen Christoph Spinner bestünde bei einem Oktoberfest zwar eine gesteigerte Infektionsgefahr, einen Grund zur erneuten Absage des Festes sieht er jedoch nicht. Schließlich sei niemand gezwungen, das Volksfest zu besuchen, sagte Spinner. Der Mediziner ist Pandemie-Beauftragter des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München. "Die Übertragungswahrscheinlichkeit dort ist zwar hoch. Aber wir werden Schritt für Schritt dahin kommen, dass wir Großveranstaltungen wieder mit gutem Gefühl zulassen können", sagte Spinner über die Wiesn. Die Gefahr, an Covid 19 zu sterben, sei inzwischen geringer als bei der Virusgrippe.