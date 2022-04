In dieser Woche will die Landeshauptstadt über das größte Volksfest der Welt entscheiden.

Diese Woche will die Stadt entscheiden, ob nach dem Frühlingsfest im Herbst auch das Oktoberfest nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden kann. Wie riskant kann das mit Blick auf die Pandemie werden? Der Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum rechts der Isar sieht darin durchaus eine gesteigerte Infektionsgefahr: "Wenn die Wiesn so stattfindet, wie wir sie kennen, ist sie natürlich ein Infektions-Risiko-Ereignis."

Er sehe jedoch keinen Grund, das Oktoberfest wegen Corona erneut abzusagen. Schließlich sei niemand gezwungen, das Volksfest zu besuchen. "Die Übertragungswahrscheinlichkeit dort ist zwar hoch. Aber wir werden Schritt für Schritt dahin kommen, dass wir Großveranstaltungen wieder mit gutem Gefühl zulassen können."

Der Immunschutz in der Bevölkerung steigt

Die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, sei inzwischen geringer als bei der Virusgrippe. In den Kliniken würden immer weniger Patienten vorrangig wegen Corona behandelt. Gründe seien die geringere Krankheitsschwere bei Omikron sowie zunehmender Immunschutz in der Bevölkerung.

Rund 80 Prozent der Menschen seien geimpft oder hätten eine Infektion durchgemacht. Sollte die Wiesn nur für Geimpfte und Genesene zugänglich sein, würde das zunächst das Infektionsrisiko direkt auf dem Volksfest senken. Jedoch besteht hiervon unabhängig auch eine Infektionsgefahr für die Umgebung - vor allem durch Reisende.

Detailansicht öffnen Christoph Spinner ist Pandemiebeauftragter am Klinikum rechts der Isar. (Foto: Robert Haas)

"Ich unterstütze sehr stark die These, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen." Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass sich irgendwann eine neue gefährlichere Variante ausbreite. "Selbst wenn sich das Virus verändert, haben so viele Menschen inzwischen Kontakt zu dem Virus gehabt, so dass sich eine stabil höhere Immunkompetenz etabliert hat."

Was das Oktoberfest betrifft, rät der Mediziner: "Wenn Sie Corona vermeiden wollen, dann gehen Sie lieber nicht auf die Wiesn." Nicht zuletzt grassierte auch früher bedingt durch die Enge in den Bierzelten die sogenannte Wiesn-Grippe: Ärzte registrierten während und nach dem Volksfest erhöhte Zahlen von grippalen Infekten.