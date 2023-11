Vom Judenlager an der Knorrstraße in München bis hinauf zum Fort IX in Kaunaus/Litauen: Diesen Weg haben zwölf Münchner Jugendliche unter der künstlerischen Leitung von Dorothee Janssen und Julian Monatzeder angetreten und zusammen mit 19 Jugendlichen aus Kaunas zur NS-Geschichte ihrer Städte geforscht. In Erinnerung an die etwa 1000 deportierten Kinder, Frauen und Männer aus München, die am 20. November 1941 in den Zug stiegen und wenige Tage später in Kaunas ermordet wurden.