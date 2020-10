Der deutsche Astrophysiker Genzel forscht am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München.

Reinhard Genzel ist neuer Nobelpreisträger für Physik. Was ihn an seiner Forschungsgruppe besonders stolz macht und wie der Experte für Schwarze Löcher beinahe an einer Videokonferenz gescheitert wäre.