Von Patrik Stäbler

Der sechsjährige Junge trägt an diesem Vormittag einen Ganzkörperanzug - samt Kapuze, die er sich über den Kopf zieht, bevor er den Gerichtssaal betritt. Dort soll der Bub als Zeuge unter Ausschluss der Öffentlichkeit berichten, was sich am 17. September 2021 in Neuhausen zugetragen hat. An jenem Abend also, an dem ihn ein Dalmatiner auf dem Gehweg angegriffen und einen Teil seines Ohrs abgebissen haben soll - davon geht vor Gericht zumindest der Vertreter der Staatsanwaltschaft aus. Dieser hat die damalige Hundebesitzerin wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt, weshalb sich die 58-Jährige nun vor dem Amtsgericht München verantworten muss.

Was dort in der Verhandlung am Donnerstag geschildert wird, dürfte für viele Eltern kleiner Kinder zu den schlimmsten Vorstellungen überhaupt gehören. Auf dem Heimweg vom Einkaufen sei ihr damals vierjähriger Sohn mit dem Fahrrad auf dem Gehweg gestürzt, erzählt die Mutter in ihrer Zeugenaussage vor Gericht. Nachdem sie den Kleinen getröstet hatte, habe sie sein Rad aufheben wollen, als der Dalmatiner - er stand bis dahin angeleint im angrenzenden Grünstreifen - plötzlich auf das Kind losgegangen sei. "Er war total aggressiv, hat stark an der Leine gezogen, die Zähne gefletscht und wollte weiter angreifen", berichtet die Mutter. Und ihr völlig verängstigter Sohn habe geschrien: "Ich wollte mich nur hinsetzen, und dann hat der Hund mich gefressen." Als sie den Vierjährigen daraufhin untersuchte, habe sie das viele Blut an seinem Kopf bemerkt. Und: "dass ein Stück vom Ohr fehlt".

Eine komplett andere Version der Ereignisse beschreibt dagegen die Angeklagte - eine Medizinerin aus München, die den Schilderungen des Staatsanwalts zuvor regungslos und mit gesenktem Blick zugehört hat. Die Frau auf der Anklagebank macht einen mitgenommenen Eindruck, hat dunkle Ringe um die Augen und ein eingefallenes Gesicht.

Vor ihrer Aussage, die sie gestützt von einem Gedächtnisprotokoll vorträgt, holt sie einmal tief Luft. Dann erzählt die Ärztin, dass der Bub an jenem Septemberabend schreiend auf ihren "Dalmi" zugelaufen sei, worauf der angeleinte Hund zwar nach dem Kind geschnappt habe - "aber er hat es nicht berührt". Die Verletzung des Buben, so legt die 58-Jährige nahe, könnte vielmehr von dem Fahrradsturz herrühren. Als Medizinerin habe sie viele Bissverletzungen gesehen, sagt sie. "Aber das war keine typische Bissverletzung, das war ein glatter Schnitt."

In den Details ihrer Schilderung vor Gericht widerspricht sich die Angeklagte jedoch mitunter. "Ihre Aussage ist für mich nicht hundertprozentig nachvollziehbar", moniert die Richterin schon im Laufe der Verhandlung.

Dazu kommt die Vorgeschichte der Frau - und ihres Hundes. Denn "Dalmi" ist bereits in den Jahren vor dem Vorfall auffällig geworden, hat dabei laut Staatsanwaltschaft "besonders gegen Kinder ein aggressives Verhalten gezeigt" und diese auch mehrfach erheblich verletzt. Erst zwei Monate vor dem Angriff auf den Vierjährigen war die Medizinerin vom Landgericht München I wegen fahrlässiger Körperverletzung von zwei Kindern zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt worden.

Zudem war ihr nach einer Reihe von Vorfällen im März 2021 von der Stadt München untersagt worden, ihren Hund unter Alkoholeinfluss auszuführen. An dem betreffenden Septemberabend habe sie vor dem Gassigehen zwei kleine Gläser Weißwein getrunken, berichtet die Frau - eine Aussage, die der Staatsanwalt jedoch anzweifelt. Denn: Der Atemalkoholtest der 58-Jährigen nach dem Vorfall ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille.

Unterdessen brachte ein Rettungswagen den damals Vierjährigen umgehend ins Krankenhaus, wo ihm der abgebissene Teil seines Ohrs - eine Passantin hatte ihn zuvor inmitten von Laub am Boden gefunden - bei einer zweistündigen Notoperation wieder angenäht wurde. In der Folge habe sein Körper das Ohrteil jedoch abgestoßen, erzählt die Mutter im Gericht mit brüchiger Stimme. "Stück für Stück hat der Arzt es deshalb abgenommen."

Der Junge, dessen Familie inzwischen nicht mehr in München lebt, musste infolge des Vorfalls für längere Zeit in therapeutische Behandlung. Wie es ihm heute gehe, wollte die Richterin wissen. "Er trägt lange Haare, die das Ohr verdecken", antwortet die Mutter. "Und er möchte nicht, dass jemand das Ohr sieht." Wann das Urteil fällt, war zunächst noch offen.