Üblicherweise lassen es die Wortakrobatinnen und -akrobaten beim Poetry Slam auf der Bühne rhetorisch knallen - ganz im Sinne der deutschen Übersetzung von "to slam". Nicht nur verbal, sondern auch physisch zugeschlagen wird am Freitag, 26. Januar, bei der alljährlichen "Deutschen Box-Poetry Slam-Meisterschaft" in der Muffathalle : Zwischen den literarischen Wettbewerbsrunden liefert sich der Boxclub Holzkirchen Schaukämpfe, die Poeten messen sich mit Worten.

Mit Einmarschhymne, teilweise in Verkleidung, treten mit ihren Texten etwa Titelverteidiger Florian Wintels und der ehemalige Champion Rainer Holl sowie sechs Herausforderer aus ganz Deutschland an. In K.o.-Duellen kämpfen sie um die Gunst der Jury und den begehrten Meisterschaftsgürtel. Für Musik sorgt DJ Jabbar, die Moderation übernimmt Ringsprecher Ko Bylanzky. Das "Riesenspektakel, das mit einem Augenzwinkern funktioniert" ist für den Slam Master eines der Highlights des Jahres in der deutschen Szene.

"Die Deutsche Box-Poetry Slam-Meisterschaft", Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, Muffathalle, Zellstr. 4, München, Tickets unter muffatwerk.de