Mit einem Konzert am 17. Januar in der Isarphilharmonie wollen die Münchner Philharmoniker und die Landeshauptstadt ihre Solidarität mit der Partnerstadt Be'er Sheva in Israel und allen in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zum Ausdruck bringen, und so ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus. Am Pult steht Zubin Mehta, Ehrendirigent des Münchner Orchesters, Solist des Abends ist der amerikanisch-israelische Pianist Yefim Bronfman. Auf dem Programm stehen Werke von Brahms.