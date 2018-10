1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Landtagswahl In Schwabing steht Spaenles politische Laufbahn auf dem Spiel

"Wenn ich verliere, ist meine landespolitische Laufbahn nach 24 Jahren beendet", sagt der frühere Superminister.

Auch für Isabell Zacharias geht es in Schwabing um jede Stimme. Sie gehört zwar zu den Leistungsträgern der SPD, wird aber von ihrer Partei nach unten gezogen.

Christian Hierneis ist der Nachfolger von Magarete Bause, langjährige Fraktionschefin der Grünen. Seine Partei erfährt gerade bayernweit Rückenwind.

Von Heiner Effern

Der frühere "Superminister" packt zwei Plastikplakate und hält sie links und rechts an die Metallstange. Zwischen die Zähne geklemmt hat er lange weiße Kabelbinder, von denen er dann einen mit der einen Hand durch die Ösen schiebt, während er mit der anderen seine Plakate an die Stange quetscht. Ein kurzes Ziehen, ein Ratsch, als er den Kabelbinder festzurrt. Der zweite folgt mit geübten Griffen, Ludwig Spaenle, 57, schiebt die nun ordentlich fixierten Plakate am Verkehrsschild nach oben und ist zufrieden. Gleich in dreifacher Ausführung blickt er nun am Odeonsplatz potenziellen Wählern entgegen, oben auf den Plakaten von zwei Seiten und unten live.

Der Spaenle, lange Zeit eines der wichtigsten Mitglieder im Kabinett, immerhin noch Bezirkschef der CSU in München, als Plakatierer auf der Straße? Alltag, sagt der Mann, dem sein Partei- und früher auch persönlicher Freund Markus Söder nicht nur das "Super", sondern auch den Minister genommen hat. Vier bis sechs Stunden sei er täglich auf der Straße. Fast immer, wenn er sich selbst an Verkehrszeichen festhängt, errege das Aufmerksamkeit. "Die Leute sehen und erkennen mich, sprechen mich darauf an und wir kommen ins Gespräch." Diesen Effekt nutze er für seine persönliche Art des Straßenwahlkampfs, die Prominenz wirke da noch.

Spaenle weiß, dass er gerade diesmal jede Stimme brauchen wird. Die CSU ist in den Umfragen unter 40 Prozent gerauscht, seine Karriere hat durch den Rauswurf aus dem Kabinett einen Tiefschlag erfahren und der Stimmkreis Schwabing ist einer der schwierigen für die CSU. Nur wenn er das Direktmandat holt, kann er in Bayern weiter mitmischen. "Wenn ich verliere, ist meine landespolitische Laufbahn nach 24 Jahren beendet", sagt er. Und der Posten als Münchner CSU-Chef in Gefahr.

Erklärung München hatte bei der Landtagswahl 2013 noch einen Stimmkreis weniger. Das Statistische Landesamt hat berechnet, wie das damalige Ergebnis in München-Schwabing mit dem neuen Zuschnitt ausgesehen hätte.

Also fährt er mit seinem privaten Minibus, über dessen Rückscheibe er mit Paketklebeband ein Plakat von sich befestigt hat, durch die Straßen des Lehels, der Maxvorstadt und Schwabings, vorbei an den Pinakotheken und den Universitäten bis hinaus nach Freimann. Im Rückraum sieht das Fahrzeug so sehr nach Wahlkampf aus, dass ein professioneller Bühnengestalter es nicht besser hätte einrichten können. Metallständer, kleine Plakate, große Plakate, Kleister, Werkzeug, Kabelbinder. "Bayern verpflichtet" steht bei manchen drauf. Die Botschaft: Hier arbeitet ein Staatsdiener, der keinen vergisst. Einer, der sich hemdsärmelig um jeden kümmert. Egal ob Opernbesucher oder Feuerwehrmann.

Isabell Zacharias gehört zu den Leistungsträgern der SPD, doch auch bei ihr dürfte es eng werden

Die SPD-Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias macht Wahlkampf auf dem Geschwister-Scholl-Platz. (Foto: Stephan Rumpf)

Alles oder nichts heißt es aber auch für Isabell Zacharias, 53, von der SPD. Sie wird von ihrer Partei ähnlich nach unten gezogen, hat aber immerhin Chancen, über die Liste in den Landtag einzuziehen. Aber dafür müsste sie fast alle Münchner SPD-Kandidaten hinter sich lassen. Jede Stimme zählt. Zacharias gehört zu den Leistungsträgern ihrer Fraktion, in ihren zehn Parlamentsjahren ist sie zu einer wichtigen Stimme in der Hochschulpolitik geworden. Kein Wunder also, dass sie an einem Freitagnachmittag in den Semesterferien vor dem Haupteingang der Ludwig-Maximilians-Universität steht - und trotzdem an die 100 Leute kommen. Sie alle protestieren gegen befristete Arbeitsverträge.

In manchen Studiengängen würden 90 Prozent des Personals unter diesen miesen Bedingungen arbeiten, sagt Zacharias. "Das ist absurd." So sieht das auch ihr prominenter Wahlkampfhelfer an diesem Nachmittag: Kevin Kühnert, Chef der Jusos im Bund. Viele nette Worte über Zacharias sagt er, die er sofort wieder für die SPD in den Landtag schicken würde. Auch wenn dieser Job auf fünf Jahre befristet sei. Dort will die SPD-Frau sich auch um die Probleme "von uns Alleinerziehenden" kümmern, wie sie sagt. Die hohen Mieten, die schwierige Betreuungssituation, all das bekämen Alleinerziehende besonders hart zu spüren. Deshalb gelte: "Wer das Herz an der richtigen Stelle hat, der trägt es links." Und wählt links. Ihren Besuchern hängt sie flugs ein Wiesn-Herz an die richtige Stelle.