Von Egbert Tholl

Natürlich, nach dem Ende des Konzerts fällt die Erinnerung an dessen ersten Teil ein bisschen schwer. Denn nach der Pause spielt das Münchener Kammerorchester Beethovens fünfte Symphonie unter Enrico Onofri - er ist einer der drei "Associated Conductors" des Orchesters, verknappt gesagt also einer der drei Chefs und ein ausgewiesener Kenner historisch gut informierter Aufführungspraxis.