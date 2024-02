Mit einer vergleichsweise neuen Masche hat eine Betrügerin in der vergangenen Woche versucht, Kapital aus der Wohnungsnot in München zu schlagen. Unter Angabe falscher Personalien hatte die 34-Jährige über das Vermittlungsportal Airbnb für drei Tage eine Unterkunft in Schwabing gebucht - und diese umgehend auf diversen Immobilienportalen zur Dauermiete angeboten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, habe sie im Viertelstundentakt Besichtigungstermine ausgemacht; Interessenten sollten nach der Zusage 7000 Euro Kaution auf ein deutsches Bankkonto einzahlen.