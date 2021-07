Peter Schönhofen und Jürgen Reiter haben als Studenten vor 40 Jahren das Möbelhaus Kare gegründet. Inzwischen gehören zu dem Unternehmen 200 Läden in 50 Ländern. Eine Spurensuche in einem Kraftwerk voller Design

Von Sabine Buchwald, München

Mitte April, als Einkaufsbummel mit negativen Corona-Tests möglich wurden, richtete das Möbelhaus Kare eine eigene Teststation ein. "Wir machen mit der Unsicherheit, was geht und was nicht, ein Ende und können so unsere Türen offen halten", erklärte Geschäftsinhaber Peter Schönhofen damals. Viele Apotheken, Baumärkte und andere Läden boten dann auch kostenlose Schnelltests an. Kare aber lag eine Nasenspitze vorn damit, wie schon oft in den vergangenen 40 Jahren, seitdem es die in München gegründete Firma gibt.

Am 1. Juli, es ist kurz vor halb zehn, sieht Schönhofen den Handwerkern zu, wie sie die Klebefolien von den Glasfronten ziehen und die Hinweise auf die Corona-Teststation verschwinden lassen. "Das macht jetzt keinen Sinn mehr", sagt er. Die Nachfrage regelt das Angebot. Die Kunden können jetzt auch ohne Testnachweis in den 10 000 Quadratmeter großen Laden in Obersendling, den Kare seinen "Flagship-Store" nennt.

Wo früher ein Generator war, stehen heute Tische und andere Möbel in dem ehemaligen Heizkraftwerk an der Drygalski-Allee. (Foto: Florian Peljak)

Eröffnet wurde er 2014 mit fröhlich bis queerem Partyvolk und einem Auftritt der Sängerin Bonnie Tyler inmitten der Möbel und Wohnaccessoires. Es war ein kunterbunter Abend mit vielen Gästen, nachzuschauen in einem Videoclip. Platz genug zum Feiern gibt es ja, denn alles ist hier etwas überdimensioniert: die Fenster und die Schriften darauf, die weißen Türme, die davon zeugen, dass dieses Gebäude mal ein Heizkraftwerk war, die Dachterrasse des Restaurants, von der ein Blick in die Berge möglich ist, und der Platz vor dem Eingang, auf dem Schönhofen an jenem Julitag steht.

"Das sind unsere Grußonkel. Wenn ich 80 bin und sonst nichts mehr zu sagen habe, dann stehe ich hier so wie die an der Tür."

Er trägt, wie auf fast allen Bildern von ihm, ein blaues Hemd. Die Haare sind kurz und grau-meliert. Er grüßt freundlich nuschelnd jede Person, die an ihm vorbeiläuft. Man wartet an seiner Seite ein Weilchen auf den zweiten Geschäftsinhaber, auf Jürgen Reiter. Der biegt urplötzlich mit langen Schritten ums Eck wie ein Statement: orangefarbener Pulli, unter der knöchelkurzen Hose knallrote Socken, dazu sein kleiner Hund Toto, der quirlig vor ihm herläuft. Mit den beiden geht es nun rein ins Haus, vorbei an den typischen Kare-Figuren, die mit nach vorne gebeugtem Oberkörper stumm lächelnd eskortieren. Reiter, etwas später dazu befragt, sagt: "Das sind unsere Grußonkel. Wenn ich 80 bin und sonst nichts mehr zu sagen habe, dann stehe ich hier so wie die an der Tür." Der Mann hat Humor.

Mit leicht gebeugtem Oberkörper und freundlichem Gesicht wartet der "Kare-Grußonkel" auf Kunden. (Foto: Florian Peljak)

Mit ihm und Schönhofen geht es in einem verglasten Aufzug hoch in den vierten Stock, ins Restaurant zum Gespräch. Beide lachen viel, besonders als sie von früheren Werbeeinfällen erzählen. Sie leben seit mehr als vier Jahrzehnten in Bayern und hören sich immer noch charmant Rheinland-Pfälzisch an: "Was" ist "wat" und "nicht" ist "nit".

Reiter, 63, und Schönhofen, geboren 1957, kennen sich seit einer gefühlten Ewigkeit. Sie haben 1977 am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Trier Abitur gemacht, wie einst Karl Marx. Keine marxistisch geprägten, sondern handfeste unternehmerische Gedanken hatten sie wohl im Kopf, als sie nach kaufmännischen Ausbildungen Richtung München zogen, um dort BWL zu studieren. Noch während ihrer Zeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München ging es dann los. Das war 1981. In jenem Jahr zog Ronald Reagan ins Weiße Haus ein und in München stellten Studenten Papp-Häuser auf den Marienplatz, um gegen die Wohnungsnot zu protestieren. Die englische Band Visage sang "Fade to Grey", erste Musikvideos liefen über die Bildschirme und mit New Wave verband niemand die nächste Corona-Welle. Die Krawatten waren schmal, die Schulterpolster dick. Es herrschte Designer-Aufbruchsstimmung.

Reiter und Schönhofen kamen in einer WG unter, gar nicht weit vom Kraftwerk entfernt. Hier dachten sie über Business-Möglichkeiten nach, wahrscheinlich ohne damals das B-Wort benutzt zu haben. Und dann fingen sie mit einem Regalsystem aus Kiefernholz an. Irgendetwas mit Möbeln zu machen, lag jedenfalls für Jürgen Reiter nahe. Er war hineingeboren worden in eine Familie, die in Trier Einrichtungsgeschäfte hielt. An den ersten nach Maß angefertigten Regalen haben sie noch selbst geschliffen und lackiert, erzählen sie. In ihrer Garage. Wie der Apple-Konzern fünf Jahre zuvor.

Für ihren ersten Laden fanden sie einen Raum in der Karlstraße, knapp 60 Quadratmeter groß. Ein Name musste her für ihr junges Gewerbe. Start-up würde man heute dazu sagen, vielleicht finanziell unterstützt durch ein Crowdfunding. Das aber gab es zu dieser Zeit noch nicht. "Wir mussten uns das Kapital vom Mund absparen", sagt Reiter. Deshalb dockten sie an der Firma seines Vaters an. So entstand aus den Namen Kaurich und Reiter das Akronym Kare. "Wir fanden, das hörte sich schön skandinavisch an", sagt Reiter. Jedenfalls wenn man den Namen richtig ausspreche. "Wie die Sack-Karre", erklärt Schönhofen. "Da ist kein Akzent auf dem E."

"Wir wollten jung, unkonventionell und extrem sein. Wir verkauften den glühenden Willen, sich zu verwirklichen."

Ihr Studium haben beide mit Diplom beendet und trotz ihrer Firma ein Studentenleben geführt. Auf Reisen durch die USA lernten sie: "Think big!" Als Werkstudent bei Philip Morris wurde Jürgen Reiter klar: Als Angestellter wäre ihm eine berufliche Karriere vorgezeichnet. Eine Vorstellung, die ihn langweilte. Die Selbständigkeit reizte die beiden Freunde mehr. Aus ihnen wurden die "zwei Wohnsinnigen" und sie brachten funktionale Gegenstände wie metallene CD-Regale und kippbare Schuhschränke auf den Markt. Sie gaben der Welt üppige Samtsofas und Stühle in Herzform, auf denen die Kunden Starallüren entwickeln konnten. "Wir wollten jung, unkonventionell und extrem sein", sagt Schönhofen, und Reiter ergänzt: "Wir verkauften den glühenden Willen, sich zu verwirklichen."

Mit frechen Werbekampagnen legten sie sich mit den Giganten der Branche an. Das brachte ihnen Aufmerksamkeit, sie hatten ganz offensichtlich viel Spaß damit. Reiter und Schönhofen hören nicht auf zu grinsen, als sie von den Slogans erzählen, die sie mit einer Agentur erfanden: "Manche Entscheidungen sollten Sie nicht mit dem Kopf treffen" zum Bild eines nackten Hinterns. Für "Schraubst du noch oder wohnst du schon" neben einem durchgestrichenen Imbus-Schlüssel kassierten sie eine Unterlassungserklärung. Die Idee "Möbel, die Ihr Leben verändern" neben einen elektrischen Stuhl zu setzen, finden sie immer noch lustig. Veröffentlicht wurde sie nicht.

"Die Zeiten sind braver geworden", sagt Schönhofen, ohne resigniert zu klingen. "Gott sei Dank sind die schlimmen Geiz-ist-geil-Zeiten vorbei", sagt Reiter. "Die Lebenszyklen der Produkte werden länger." Für Kare heißt das, die Möbel dürfen hochpreisiger sein, aber auch wertiger. Irgendwo im mittleren Preissegment, da wollen sie stehen - und bloß nie langweilig. Sobald es die Pandemie wieder zulässt, wird Reiter losziehen zu den Designern und Handwerkern, nach Indien, nach China, durch Europa. 200 Tage im Jahr war er in Vor-Corona-Zeiten unterwegs. Am Handgelenk trägt er einen silbernen Armreif mit den Koordinaten seines Lieblingshotels in Hongkong. Mehr als 100 Mal habe er dort eingecheckt, erzählt er. Zu Hause lebe er in einer Altbauwohnung zum Teil mit Ladenhütern im "Punk-Barock-Stil".

In einem dreiminütigen Werbeclip, der auch auf Youtube läuft, erzählen die beiden von ihrer Unternehmensphilosophie. Reiter sitzt mit einem gestreiften Pullover auf einem Sessel im Zebra-Design, was wirklich wild wirkt. Schönhofen nimmt Platz auf dem minimalistischen rot-blauen Holzstuhl von Gerrit Rietveld, den er als Student nachgebaut hat. Die Kamera wechselt rasant hin und her zwischen den Männern und Eindrücken aus der Kollektion. Die umfasst laut Kare derzeit gut 5000 Artikel: Kommoden mit kleinen Schubladen, Schränke mit silbernen Fronten, goldene Leuchten und viele Tierfiguren, ein großes Thema bei Kare: "Mit solchen Accessoires können Sie die Stimmung in ihrer Wohnung komplett drehen", empfiehlt Reiter. Der Trailer beginnt mit Zwei-Wort-Statements: "Wow, wow", bellt er und Schönhofen knurrt: "Nicht einschlafen!" Das scheint sein Lebensmotto zu sein. "Der Erfolg stammt zu 90 Prozent aus Achselschweiß und Willensstärke und zu zehn Prozent aus kein Pech gehabt", erklärt er.

Aus dem Studenten-Laden ist eine mittelständische GmbH geworden mit mehr als 100 Franchise-Shops und 100 Shop-in-Shop-Flächen in knapp 50 Ländern. Die Verwaltung und das Logistikzentrum samt Showroom sitzen seit 2005 in Garching-Hochbrück. Eigene Geschäfte hält Kare noch in Regensburg und Wien. Der Jahresumsatz von Kare Design International beträgt gut 100 Millionen Euro.

Der Kare-Laden in der Sendlinger Straße ist derzeit geschlossen. Auch wenn die Vermutung naheliegt, ist das kein Corona-Opfer. Das Geschäft wird gerade umgebaut und Ende des Jahres wieder öffnen, allerdings kleiner und als sogenannter Teaser-Shop. Der Modeladen "Stierblut" soll für immer geschlossen bleiben. Reiter erklärt: "Das hat 30 Jahre viel Spaß gemacht, das war ein kleines Hobby von uns." Vor neun Jahren starteten sie den Online-Möbelshop für Deutschland. "Die Zukunft liegt nicht mehr in den Läden", glaubt Schönhofen. Aber bei außergewöhnlichem Design.