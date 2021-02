Passanten beobachten, wie der Mann über die Brüstung einer Aussichtsplattform etwa vier Meter in die Tiefe fällt und am Boden liegen bleibt. Sie setzen sofort einen Notruf ab.

Von Tom Soyer

Beim Versuch, von der Wittelsbacherbrücke auf einen kleinen Mitteldamm in der Isar zu gelangen, hat sich am Samstagnachmittag ein 30-jähriger Mann aus München schwer verletzt und einen aufwendigen Rettungseinsatz ausgelöst. Gegen 16 Uhr stürzte der Mann nach Angaben der Berufsfeuerwehr München und der Polizei über die Brüstung einer Aussichtsplattform und fiel vier Meter in die Tiefe. Passanten beobachteten, dass der 30-Jährige am Boden liegen blieb, und setzten sofort einen Notruf ab.

Mit Hilfe einer Leiter gelangten Einsatzkräfte zu dem Verletzten auf den Mitteldamm der 140 Meter langen Wittelsbacherbrücke. Sie stellten fest, dass er ansprechbar, jedoch schwer an einem Bein verletzt war. Nach einer Erstversorgung durch ein Notarztteam wurde der Patient in einer "Schleifkorbtrage", einer speziellen Rettungswanne, stabilisiert. Mit Hilfe einer Drehleiter sei der Verletzte schließlich sicher und schonend auf die Fahrbahn der Brücke gehoben und schließlich in eine Münchner Klinik gebracht worden. Während der Bergung mit der Drehleiter sperrte die Polizei die Wittelsbacherbrücke komplett ab.