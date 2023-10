Schnell denkt man bei familiengeführter Gastronomie an Mehrgenerationenbetriebe, in denen sogar angeheiratete Cousins zweiten Grades ab und an eine Service-Schicht übernehmen. Doch das Café "Duuo" im Westend fühlt sich familiengeführt an, obwohl die Familie nur aus zwei Mitgliedern besteht, Simon Marschalek und Jil Richter. Anfang Juni hat das junge Paar die kleine Tagesbar an der Ecke Gollier- und Geroltstraße eröffnet.

Vor ihnen war hier das Deli-Café "Onofrio's", das wiederum zuvor von der Heimeranstraße umgezogen war. Abgesehen vom Ablösen der Einrichtung hat aber das Duuo nichts mit dem Vormieter zu tun. Die Location, die Marschalek und Richter mit viel Glück über eine Online-Plattform gefunden haben, sei ihr Wunsch-Standort gewesen, sagt Marschalek. "Ein moderner Brunch-Spot hat dem Westend noch gefehlt", findet er.

Was gibt es und was kostet es?

Unter der Woche bietet das Duuo Mittagsgerichte an. Immer donnerstags ist "Aperitivo-Night" mit Drinks und Pinsa. Doch der Fokus liegt klar auf der Frühstückskarte. Die "Turkish Eggs" (10,80 Euro) sind beispielsweise eine besondere Eierspeise, die man in München nicht überall bekommt. Zwei pochierte Eier auf dünnem Pita, das großzügig mit Kräuterrahm bestrichen ist, darüber roher Spinat, rotes Pesto, Chili-Butter und üppig Dill. Was schon optisch überzeugt, hält geschmacklich mit. Das flüssige Eigelb mischt sich mit Pesto und Chili-Butter, die Frische von Kräutern und Rahm mildern die angenehme Schärfe.

Dazu passen verschieden belegte Brote: vegetarisch mit Hummus und Gemüse (9,80 Euro), Avocado und Ei (10,80 Euro) oder Burrata und Aubergine (10,80 Euro). Das Burrata-Brot gibt es auch mit Serrano-Schinken und Trüffelöl (11,80 Euro), es punktet vor allem durch die hohe Qualität seiner Zutaten: cremige Burrata und hauchdünn aufgeschnittener Serrano auf zwei frischen Scheiben Bauernbrot, dazu hausgemachtes grünes Pesto, Rucola und aromatisches Trüffelöl.

Die Portionen sind genau richtig, um sich verschiedene Gerichte zu teilen und immer noch Platz für Süßes zu haben. Neben süßen Bowls wie Chiapudding mit Kokos-Joghurt und Beeren (6,90 Euro), Acai mit Früchten (10,60 Euro) oder Birchermüsli (6,90 Euro) gibt es Zimtschnecken (3,50 Euro), verschieden gefüllte Cornetti (2,60 Euro) und hausgemachte Kuchen. Unser süßer Favorit ist das warme "Loaded Croissant" (8,90 Euro) mit Vanillequark, Blaubeerkompott, Beeren und zerbröckelter Zartbitterschokolade.

Detailansicht öffnen (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen (Foto: Alessandra Schellnegger)

Apropos Gerichte teilen: Am Wochenende können die Gäste ein "Duuo Platter For Two" (32,90 Euro, vegetarisch 29,90 Euro) bestellen, sozusagen ein Durchzieher durch die Frühstückskarte mit verschiedenen Mini-Gerichten zum Probieren. Wer nach dem Frühstück nichts mehr vor hat, nimmt den "Mimosa-Morning" (24 Euro), einen Liter Sekt-Orange, dazu. Sonst ist man mit den Kaffeespezialitäten bestens bedient. Für das Duuo hat die Wildkaffee-Rösterei im Werdenfelser Land bei Garmisch-Partenkirchen eine eigene Röstung hergestellt.

In der Garmischer Gegend hat Marschalek auch seine Gastro-Erfahrung in der Bar- und Catering-Szene gesammelt. Während er sich am Tresen um die Getränke kümmert, bereitet seine Partnerin Jil, deren Berufserfahrung in der Gastronomie mehr aus Verwaltung und Buchhaltung kommt, in der Küche die Speisen zu. Einer von beiden ist immer vor Ort und wird von einem freundlichen, sechsköpfigen Serviceteam unterstützt.

Detailansicht öffnen (Foto: Alessandra Schellnegger)

Detailansicht öffnen (Foto: Alessandra Schellnegger)

Die persönliche Verbundenheit mit ihrem Projekt merkt man Marschalek und Richter an, sie wird auch in der durchdachten Einrichtung des Duuo sichtbar. Die abgelöste Bestuhlung wurde stimmig in den Raum integriert, der Kaffeetresen aus hellem Stein und der zwei Parklücken große Schanigarten vor dem Café neu gebaut. Groß ist der Gastraum nicht, dafür wird der Platz optimal genutzt.

Dem Eingang gegenüber liegt die offene Küche mit Kuchenvitrine und hohen Fenstern zur rechten Seite, von dort geht es links die Treppe in den Gastraum mit Barbereich hinauf, der komplett auf zweiter Ebene gebaut ist. Zwischen Grünpflanzen, Sitzpolstern, weichen Tönen und hellem Holz kann man es sich in der kalten Jahreszeit gemütlich machen, während der Schanigarten draußen Winterschlaf macht.

Café Duuo, Gollierstraße 53, 80339 München, Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag 9 bis 17 Uhr, Donnerstag 9 bis 22 Uhr (Aperitivo-Night), Samstag und Sonntag 10 bis 16 Uhr. Keine Reservierungen, außer für Gruppen oder geschlossene Gesellschaften.