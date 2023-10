So ganz hingekriegt hat er das mit dem Nichtstun dann doch nicht. Der Schauspieler und Autor Werner Enke, bekannt geworden als Wortverdreher, Rumhänger und Uschi-Glas-Verführer im 68er-Kinohit "Zur Sache, Schätzchen", hat sich schon vor Jahrzehnten aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Gemeinsam mit seiner Partnerin May Spils (die beim "Schätzchen" Regie führte) lebt er in Schwabing, bei seinen seltenen öffentlichen Auftritten beteuert er stets, dass er mit Nichtstun beschäftigt sei. Das hielt ihn offenbar nicht davon ab, zu malen: Der 82-Jährige stellt seine Landschaftsgemälde nun erstmals öffentlich aus.