Meinung Weihnachtsmärkte in München : Sagt den Christkindlmarkt ab!

Die Corona-Zahlen schnellen rasant in die Höhe. Für Christkindlmärkte in der Fußgängerzone und den Stadtvierteln darf das eigentlich nur heißen: in letzter Minute absagen. Falls die Stadtspitze das anders sieht, handelt sie fahrlässig.