Die Corona-Zahlen schnellen rasant in die Höhe. Für Christkindlmärkte in der Fußgängerzone und den Stadtvierteln darf das eigentlich nur heißen: in letzter Minute absagen. Falls die Stadtspitze das anders sieht, handelt sie fahrlässig.

Von Thomas Anlauf

Es ist eine schmerzhafte Abwägung: Soll angesichts der in bedrohliche Höhen steigenden Corona-Fälle der traditionelle Christkindlmarkt rund um das Rathaus abgesagt werden? Es geht schließlich nicht nur um ein schönes Lebensgefühl, im Advent durch die Fußgängerzone zu laufen und sich nach dem Geschenkeeinkauf noch auf einen Glühwein mit Freunden zu treffen. Es geht auch um wirtschaftliche Existenzen. Seit bald zwei Jahren kämpfen Standlbetreiber, Bratwurstverkäufer und Glühweinausschenker ums Überleben, weil Wiesn, Frühlingsfest und auch mehrmals die Auer Dult wegen Corona abgesagt werden mussten. Doch die bittere Antwort lautet dennoch: Der Christkindlmarkt muss auch in diesem Jahr ruhen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat es am Montag selbst gesagt: "Hier geht es täglich um Leben und Tod." Er meinte damit zwar die äußerst angespannte Lage in den Münchner Kliniken. Aber damit diese nicht mit noch mehr Patienten belegt werden, die sich beim geselligen Rausch in einer Menschentraube beim Glühweintrinken gegenseitig anstecken, muss die Stadt ein klares Signal setzen: Menschenansammlungen müssen - so weit es geht - verhindert werden, um nicht noch mehr Menschen zu gefährden. Nichts anderes als ein Massenauflauf wäre es, wenn sich in der Weihnachtszeit täglich Zehntausende durch die von Buden und Standln zugebaute Fußgängerzone quetschen, während Feiernde in 2-G-Glühweinvorgärtchen herumstehen.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Kinobesuch nach allen Regeln der 2-G- und Abstandskunst oder auch einem gemütlichen Abend im Restaurant mit dem Partner einerseits - und einem vermeidbaren Adventsspektakel, das nicht wirklich kontrollierbar ist andererseits.

Es ginge natürlich auch anders: Die Münchnerinnen und Münchner meiden aus Sicherheitsgründen den Christkindlmarkt. Doch das wird wohl kaum geschehen und würde den Händlern auch nicht helfen. Ein Aus für den Christkindlmarkt und wohl auch für einige kleinere und sehr beliebte Weihnachtsmärkte ist deshalb eigentlich unvermeidlich.

Die Beschicker müssen entschädigt werden, denn es ist viel zu lange gezögert worden. Jetzt stehen die Buden, doch schon an diesem Dienstag könnte es passieren, dass die Stern- und Stollenverkäufer wieder abziehen müssen. Falls die Stadtspitze das anders sieht, handelt sie fahrlässig: Es geht schließlich um Leben und Tod.