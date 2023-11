Der Bund wird sich an den Planungskosten für einen zweiten Radschnellweg aus der Landeshauptstadt ins Münchner Umland beteiligen. Nach dem bereits in Teilen im Bau befindlichen Rad-Highway vom Stachus bis in die Universitätsstadt Garching sowie nach Unterschleißheim wird damit auch die Realisierung der Trasse durch den nordöstlichen Landkreis München bis nach Markt Schwaben im Landkreis Ebersberg immer wahrscheinlicher; das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat zugesagt, 75 Prozent der Planungsleistungen für die Radschnellverbindung im Rahmen des Förderprogramms "Finanzhilfen für Radschnellwege" zu übernehmen.